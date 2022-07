Divorzio Totti-Ilary, caos sulla spartizione dei beni: gli accordi sono ancora in alto mare

1 Non ci sarebbero accordi tra Francesco Totti e Ilary Blasi per la spartizione dei beni

Fine di un matrimonio significa poi anche spartizione dei beni. E quando i protagonisti sono Francesco Totti e Ilary Blasi, il patrimonio non è certo di qualche spicciolo. Come vi avevamo già raccontato, dopo venticinque anni di carriera il calciatore avrebbe messo da parte 84 milioni di euro netti. Mentre la conduttrice, per l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi avrebbe percepito 50mila euro a puntata. A questi si sommano tutti gli altri lavori fatti in passato in TV. E poi ci sono gli immobili e le società.

Qualche giorno fa era venuto fuori che questa divisione dei beni sarebbe stata molto semplice e fatta in pieno accordo. Insomma un divorzio in breve tempo che la pagina Instagram Pipol TV aveva rivelato che sarebbe avvenuto nel seguente modo: “Lei rimarrà ad abitare con i tre figli nella mega villa all’Eur e ogni mese riceverà un assegno di mantenimento a diversi zeri.”

Per quanto riguarda le società si leggeva: “L’accordo raggiunto prevederebbe anche che Totti liquidi la moglie delle sue due partecipazioni societarie, entrambe al 90% (le quote restanti sono dei parenti di Ilary) nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. La prima ha per oggetto la promozione di attività commerciali. La seconda, invece, si prefigge di diffondere lo sport dilettantistico gestendo il centro “Totti Sporting Club”, a Ostia. Per il resto i coniugi sono in separazione dei beni. Lei possiede un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale. Mentre lui è proprietario di quest’ultima, della casa a Sabaudia, di un villino nel quartiere Axa, un appartamento all’Eur, due magazzini e due garage.“

Ma a quanto pare questo divorzio non sarebbe così semplice come era stato detto. Come riferisce Il Corriere della Sera e riporta il sito Gossip e TV, “al momento è tutto fermo, perché una delle due parti in causa è appunto assente”. Ovviamente tra Francesco Totti e Ilary Blasi ad essere assente è quest’ultima che si trova in Tanzania in vacanza con i figli. Quindi si dovrà aspettare il suo ritorno.

Ma in realtà il vero problema sarebbero le società. Ecco infatti dove sarebbe il caos…