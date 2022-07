1 Il patrimonio di Ilary Blasi e Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. La conduttrice ha rilasciato un comunicato stampa nel quale ha affermato: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia“. Anche Francesco Totti, poi, ha confermato la separazione:

Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli.

Ma che cosa ne sarà adesso del patrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti? A quanto ammonta e quali sono le loro proprietà? Andiamo a vedere tutto nei dettagli partendo dall’inizio. Come riporta il siro Il Corriere della Sera, dopo venticinque anni di carriera il calciatore avrebbe messo da parte 84 milioni di euro netti. Mentre la conduttrice, per l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi avrebbe percepito 50mila euro a puntata. A questi si sommano tutti gli altri lavori fatti in passato in TV.

L’impero dei due ormai ex, oggi, include sette società fondate dal campione della Roma e la Blasi così come alcuni parenti (da entrambe le parti) detengono delle quote. Tra queste possiamo menzionare la holding Number Ten: “[…] pensata per gestire l’immagine del calciatore, di cui Totti detiene il 100% delle azioni. Suo fratello Riccardo ne è il presidente, mentre la madre Fiorella è consigliera“. Ha un patrimonio netto di 7 milioni di euro e ne produce 4 di utili.

Continua…