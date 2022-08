Nelle ultime ore Novella 2000 ha dato la notizia secondo la quale Francesco Totti e Ilary Blasi, con i rispettivi avvocati, si incontreranno per discutere di tutti i dettagli del divorzio. Fatto sta che il calciatore, oltre Antonio Conte, pare abbia arruolato anche Anna Maria Bernardini de Pace. Sembra che l’obiettivo di Totti sia quello di arrivare a una separazione consensuale, tutto questo per salvaguardare i tre figli da potenziali problemi.

Nel frattempo Il Corriere della Sera ha riportato uno sfogo al quale il calciatore si sarebbe lasciato andare di recente. Il giornale, come dice anche il sito Gossip e TV, ha ripreso un discorso che il calciatore della Roma avrebbe fatto all’amico Alex Nuccetelli:

Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato.