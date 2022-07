1 Il passato del presunto flirt di Francesco Totti

Di Noemi Bocchi ne abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane in relazione a Francesco Totti. Si dice, infatti, che lei sia la presunta fiamma del calciatore e che lui abbia passato la notte a casa sua dopo la separazione con Ilary Blasi:

Mentre Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale, il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda.

Nel frattempo, un altro rumor, avrebbe rivelato che Noemi avrebbe fatto un regalo molto particolare a Francesco Totti, anche se non abbiamo conferme: “La loro storia sembra ormai essere una cosa seria. Tanto che qualche mese fa raccontano che Noemi abbia regalato a Totti un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore, proprio nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary“. In queste ore, inoltre, si è fatta strada una nuova indiscrezione.

In passato, infatti, pare che Noemi Bocchi abbia avuto una storia con un ex di Uomini e Donne, ovvero l’ex tronista Gianfranco Apicerni. Oggi lui è anche postino a C’è posta per te. Secondo quanto riporta il sito Gossip e TV, a confermare la relazione è stato lo stesso Gianfranco al magazine Di Più: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita“. La storia è durata circa due anni, prima che lui entrasse a Uomini e Donne.

Le notizie non terminano qui…