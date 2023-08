NEWS

Noemi e Francesco Totti in Sudafrica

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno aspettando di essere convocati in Tribunale il prossimo 20 settembre per la prima udienza riguardante il loro divorzio. Stando ad alcuni retroscena e rumor, che non sono ancora mai state confermate, pare che si parlerà anche di alcuni presunti tradimenti della conduttrice. Il Corriere della Sera, infatti, ha riportato l’indiscrezione:

“Totti risponderà alle accuse, senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare (come peraltro dichiarò nella celebre intervista a Aldo Cazzullo per il Corriere) che non è stato lui a tradire per primo.

Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze. La prima udienza è in calendario per il 20 settembre”.

Nel frattempo, entrambi si godono le vacanze estive. Di recente abbiamo potuto vedere Ilary Blasi in Sardegna con l’amica Michelle Hunziker e poi in montagna con il nuovo compagno Bastian. Anche Francesco Totti, però, si sta godendo del meritato riposo con la fidanzata Noemi Bocchi. I due, come possiamo vedere dalle foto qui sotto, hanno scelto come meta il Sudafrica.

Dopo la vacanza coi figli, per il calciatore è arrivato il momento di una fuga d’amore con Noemi. Francesco e la compagna sono volati a Pretoria e in queste si sono goduti un safari tra felini, elefanti e ovviamente i selfie di coppia condivisi con i follower su Instagram.

Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza

