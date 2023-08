NEWS

Nicolò Figini | 11 Agosto 2023

Francesco Totti

Nuovi retroscena di Francesco Totti

La battaglia in tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti è prevista per il 20 settembre 2023 con la prima udienza. Nelle giornate appena passate abbiamo affrontato l’argomento affermando che, secondo alcune fonti, entrambi si starebbero accusando di tradimento a vicenda. Al momento si tratta solamente di gossip e nulla di più. Non possiamo sapere se siano avvenuti veramente questi fatti oppure no.

Starà al giudice in Tribunale deliberare sulla questione. Fatto sta che il Corriere della Sera ha rilasciato nuove informazioni un mese prima della prima udienza. Secondo Ilary, infatti, il matrimonio sarebbe finito a causa dell’incontro tra il marito e Noemi Bocchi.

Dal canto suo, invece, Francesco Totti accusa l’ex compagna di averlo tradito. Sul giornale si legge:

“Totti risponderà alle accuse, senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare (come peraltro dichiarò nella celebre intervista a Aldo Cazzullo per il Corriere) che non è stato lui a tradire per primo.

Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze. La prima udienza è in calendario per il 20 settembre”.

Per il momento non abbiamo altre indiscrezioni sulla questione se non quelle appena descritte grazie a Il Corriere della Sera. Dovremo attendere la sentenza del Tribunale per scoprire come si risolverà la situazione. Per questo, tuttavia, ci vorrà ancora diverso tempo perché la strada è ancora lunga. Noi vi terremo aggiornati passo passo con tutti i rumor del caso e, quando sarà il momento, le informazioni certe.

