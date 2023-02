Sonia Bruganelli scopre gli insulti ricevuti da Donnamaria: la reazione

NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2023

La reazione di Sonia Bruganelli

Pochi giorni fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Dopo essersi riconciliato con Antonella Fiordelisi infatti, Edoardo Donnamaria, proprio mentre chiacchierava con la sua fidanzata, ha tirato in ballo Sonia Bruganelli, con la quale nel corso dell’ultima diretta ha avuto un forte scontro. A quel punto, inaspettatamente, il conduttore ha pesantemente insultato l’opinionista del reality show di Canale 5, spendendo per lei parole molto dure, che naturalmente in breve hanno fatto il giro del web. Queste le dichiarazioni di Donnamaria in merito:

“Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata. Stralunata. Controcorrente per forza? Diciamo così dai. Arrivata proprio, te lo dico io. Se va in nomination contro Attilio perde. Siete simili tu e Sonia. Non è un complimento in questo caso”.

Il web a quel punto si è letteralmente diviso, e in molti hanno duramente attaccato Edoardo Donnamaria per le sue dichiarazioni. Gli utenti si sono anche chiesti se Sonia Bruganelli avesse intenzione di replicare alle parole del Vippone o se stesse aspettando la prossima diretta per avere un confronto con lui. Nelle ultime ore è così arrivata la risposta. Sui social infatti Sonia ha rivelato di aver scoperto gli insulti ricevuti da Donnamaria e a quel punto non è mancata la sua reazione. La Bruganelli, apparentemente divertita dall’accaduto, ha affermato:

“La mia autrice che mi scrive gli insulti di Donnamaria, qualora me li fossi persi”.

Ma cosa accadrà nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 7? Sonia Bruganelli deciderà di affrontare Edoardo Donnamaria, o invece l’opinionista deciderà di lasciar correre? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo che dalla prossima settimana tornerà anche il doppio appuntamento del giovedì, e come al solito non mancheranno le emozioni. Continuate a seguirci dunque per restare al passo con tutte le news sul reality, e non solo.