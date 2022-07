Le rivelazioni di un amico di Totti

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. In queste ore a parlare dell’accaduto in un’intervista rilasciata a Il Messaggero è un amico dell’ex capitano della Roma e della conduttrice. Alex Nuccitelli, pr romano, come raccolto anche da TPI ha confidato alcune importanti rivelazioni su questo gossip: “Se fosse stato per Francesco Totti il matrimonio sarebbe continuato”, ha precisato fin da subito come si legge.

Pare che Francesco Totti e Ilary Blasi, stando a quanto raccontato da Nuccitelli, abbiano preso di comune accordo la decisione di chiudere la loro lunga e straordinaria storia d’amore, che per anni ha appassionato tutti. Stando a quanto riportato sembrerebbe infatti che l’ormai ex coppia abbia atteso un po’ prima di annunciare la fine della relazione, a causa anche degli impegni lavorativi della presentatrice.

Ma non solo. Entrambi volevano sistemare delle cose, per poi dare l’annuncio Ansa che ha lasciato tutti senza parole e che Dagospia aveva anticipato ore prime. Queste le parole di Alex Nuccitelli:

“Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, per organizzare tutto, sistemare anche i vari rapporti economici”, ha spiegato l’amico di Francesco Totti. “Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Ma Ilary e Francesco sono due bravissimi ragazzi, seri, che hanno cresciuto dei figli con valori solidi. Certo, mi dispiace che oggi la loro storia finisca”, ha ammesso come si apprende da Il Messaggero e riportato anche da TPI.

Nella lunga intervista l’amico di Alex Nuccitelli ha aggiunto altri dettagli e parlato della presunta nuova love story di Francesco Totti…

Francesco Totti, parla l’amico Alex

Dopo aver ripercorso la storia d’amore tra i due, durante l’intervista rilasciata a Il Messaggero Alex Nuccitelli ha spiegato come Francesco Totti e Ilary Blasi negli ultimi anni possono magari aver fatto scelte diverse, ma l’ex numero 10 della Roma avrebbe voluto che la loro storia d’amore proseguisse ancora e non subisse una battuta d’arresto così importante:

“Certo, negli ultimi anni entrambi possono avere fatto scelte differenti, avere avuto altre storie, ma io penso che se fosse stato per Francesco, in fondo, questo matrimonio sarebbe continuato. Lo dico con grande rispetto per entrambi. Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate”, precisando poi come quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi sia stato il matrimonio più bello, nonostante le difficoltà. Si dice comunque felice di averli fatti incontrare.

Spazio poi anche al gossip che vedrebbe Francesco Totti vicino a Noemi Bocchi. Alex Nuccitelli ha fatto sapere che i due si sono conosciuti proprio durante una serata da lui organizzata, per poi aggiungere che si tratta di “qualcosa di importante”. Ma leggiamo le sue parole in merito:

“(…) Non so poi come sia proseguita la relazione, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui. E sì, è vero, c’è una somiglianza tra Ilary e Noemi, sono due bellissime donne entrambe, non si può negarlo”.

