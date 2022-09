1 La stoccata dello zio di Ilary Blasi

Mentre si parla di un possibile accordo per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i quali pare siano intenzionati a trovare una quadra (nonostante le dichiarazioni e accuse reciproche), ora a far discutere sono le dichiarazioni dello zio della conduttrice.

La presentatrice de L’Isola dei Famosi si è rifugiata nell’amore e affetto dei suoi familiari e di recente, come ricorda Gossip e TV, ha preso parte alla festa di compleanno dello zio, fratello di sua madre. Qui erano presenti anche le sue figlie Chanel e Isabel. Su Instagram Stefano, questo il nome del caro zio festeggiato da Ilary Blasi, ha postato una bella foto di famiglia. A fare da accompagnamento una didascalia, che ha attirato l’attenzione pubblica. Perché? I più in quel messaggio postato hanno visto una chiara stoccata a Francesco Totti. Ecco quanto si legge come gentilmente riportato dal sito citato:

“Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!”

Si legge. Quanto scritto, quindi, i più l’hanno interpretata come una frecciatina a Francesco Totti. Sotto al post, tra l’altro, pare siano arrivate anche alcune reazioni da parte della famiglia Blasi. Se Ilary ha preferito non commentare, la sorella maggiore Silvia ha lasciato un like, mentre Melory ha risposto con un cuore rosso.

Francesco Totti ora deciderà di replicare? Nell’attesa in questi giorni ha diviso un’accusa precisa fatta dall’ex calciatore alla conduttrice…