Di recente François Arnaud è stato avvistato in diverse occasioni con Connor Storrie, star di Heated Rivalry. L’attore è però finito nel mirino del web, al punto da ricevere addirittura minacce.

Interviene François Arnaud

Nell’ultimo periodo a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato François Arnaud. Tutto è iniziato quando l’attore è stato beccato in diverse occasioni in compagnia del collega Connor Storrie, star di Heated Rivalry. A quel punto, in rete, centinaia di fan dello show hanno iniziato ad elaborare le più assurde teorie, facendo riferimento a una presunta storia che sarebbe nata tra i due, che naturalmente non è mai stata confermata. Ma non solo.

Numerosi utenti, sognando di vedere Connor insieme a Hudson Williams (suo partner nella serie) anche nella vita reale, hanno iniziato ad attaccare François Arnaud, arrivando addirittura a minacciarlo. L’attore così, raggiunto dal Toronto Star, ha deciso di intervenire sulla questione, commentando quanto accaduto di recente. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“In generale, i fan sono stati incredibilmente positivi e rispettosi. Per quanto riguarda quelli che ultimamente non lo sono stati, penso che siano soprattutto i fan più giovani che non capiscono davvero la differenza tra realtà e finzione. Onestamente, vorrei che riguardassero la serie, perché sembra che non ne abbiano colto il messaggio“.

François minacciato dal web

Ma non è finita qui. Arnaud, a seguito delle minacce ricevute, ha fatto sapere che, per evitare problemi, a breve cambierà a casa e si trasferirà un’abitazione più sicura:

“Tutta questa ondata di visibilità è stata incredibile, ma anche un po’ spaventosa. Ho sempre dato valore alla normalità, quindi c’è un periodo di adattamento. Di recente ho pensato, ‘Oh, forse un piccolo appartamento con accesso dalla strada, non in una proprietà recintata, non è la soluzione migliore’. Quindi sì, mi trasferisco in un palazzo con portiere“.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.