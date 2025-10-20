Ad Amici 25 scoppia il caso Frasa: Anna Pettinelli pensa di sostituirlo, ma è Rudy Zerbi a rivelarlo, spiazzando l’allievo. Ecco cosa è successo.

Frasa scopre da Zerbi che la Pettinelli potrebbe sostituirlo

Il clima si fa sempre più teso nella scuola di Amici 25. E non solo per il confronto tra Michele e Lorella Cuccarini. Questa volta parliamo di Frasa, uno degli allievi della squadra di Anna Pettinelli. Il giovane cantante è arrivato nuovamente ultimo in classifica, e per lui si prospetta una nuova sfida.

Ma la vera sorpresa è arrivata dopo la puntata del pomeridiano, quando gli allievi del team Pettinelli sono stati convocati in studio, dove erano presenti anche la loro insegnante e Rudy Zerbi.

“Sono andato in sala autori a chiedere se qualcuno sapeva cosa la Pettinelli volesse dirti e la risposta che ho avuto è che la professoressa avrebbe individuato un probabile sostituto di Frasa,” ha detto Zerbi rivolgendosi direttamente al ragazzo. “Tu non l’hai voluto dire, Anna. Sono io o è lei?”.

Durante i casting Anna Pettinelli ha individuato un ragazzo valido e… Cosa accadrà? #Amici25 pic.twitter.com/4kG8a92Ti2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2025

Pettinelli ha confermato: “Quando ho visto i ragazzi, la produzione mi ha chiesto se eventualmente ci fosse qualcuno da sostituire e io ho fatto il nome di Frasa. Perché gli altri non traballano e lo dicono le classifiche.”

Ha poi provato a ridimensionare la questione: “È solo un’ipotesi per ora. Avrei voluto dirglielo io, in un altro modo.”

Zerbi, però, non ha lasciato correre e rivolgendosi alla collega e a Frasa ha aggiunto: “Allora non sono pazzo io quando dico che lui è il più in difficoltà. È giusto che sappia la verità.”

Frasa, chiaramente spiazzato, ha ascoltato in silenzio, mentre i suoi compagni cercavano di incoraggiarlo. Ora deve dimostrare il suo valore o rischia di perdere il banco.

Zerbi ha inoltre ribadito la sua proposta alla produzione: scegliere lui stesso lo sfidante che affronterà Frasa nella prossima registrazione.

La reazione dell’allievo di Amici 25

Poco dopo tornato in casetta, i suoi compagni hanno voluto sapere cosa stesse succedendo. Frasa ha così chiesto a Plasma di poter parlare in disparte e si è sfogato con lui: “A me dispiace che nemmeno la mia prof è convinta di me”, ha detto deluso da quanto successo.

Questo il discorso di Frasa…

Tornato in casetta Frasa parla di quello che è successo con Plasma! #Amici25 pic.twitter.com/rxdS5AnNRx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2025

Ancora non è chiaro chi dovrà sfidare Frasa ad Amici 25 e probabilmente lo scopriremo in questi giorni, ma sta di fatto che il ragazzo è molto preoccupato.

La sfida si avvicina e il verdetto sarà nelle mani del giudice esterno. Ma una cosa è certa: per Frasa è arrivato il momento di dimostrare il suo valore e di poter proseguire la sua avventura nel programma.