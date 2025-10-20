Nel daytime di Amici 25 oggi abbiamo visto uno sfogo particolarmente acceso di Michele, contrariato per le assegnazioni settimanali. La sua insegnante Lorella Cuccarini ha voluto incontrarlo per un confronto e non gli ha risparmiato una strigliata: “Non sei nessuno, inaccettabile… quella è la porta”

Michele di Amici 25 sbrocca per le canzoni assegnate

Oggi pomeriggio il daytime di Amici 25 è stato particolarmente acceso e non solo per la questione Frasa. Si è partiti subito con lo sfogo del cantante Michele in casetta, contrariato dalle assegnazioni fatte dal suo arrivo nella scuola. Il giovane allievo ha detto di non dirsi contento di come sta andando il suo percorso nel talent e asserito di trovare alquanto ingiuste e inadeguate le canzoni che si trova a dover preparare nel corso della settimana.

Durante il suo duro sfogo Michele si è confrontato con gli altri allievi della scuola di Amici 25 e spesso ha alzato i toni. Secondo molti dei suoi compagni, come si vede in questi video, gli hanno suggerito di parlarne direttamente con la sua insegnante. Specie nel momento in cui l’allievo ha affermato di avere quasi gongolato nel momento in cui durante l’ultimo pomeridiano Rudy Zerbi ha affermato che il brano non era adeguato.

La prof Lorella Cuccarini ha convocato Michele: deve fargli vedere un filmato che lo riguarda… #Amici25 pic.twitter.com/CxA4mWN54c — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2025

Alcuni allievi che si sono confrontati con Michele, come Opi e Plasma, gli hanno fatto notare che avrebbe dovuto affrontare la questione con la sua insegnante e parlarne direttamente con lei. Hanno trovato ingiusto sfogarsi in questo modo e poi fare scena muta in puntata.

Dall’altra parte, invece, Michele piuttosto alterato per quanto successo e i posti bassi in classifica, ha proseguito con il suo monologo. Il partecipante di Amici 25 ha spiegato che avrebbe parlato con la sua insegnante Lorella Cuccarini per capire.

Dopo la puntata di domenica Michele reagisce così… #Amici25 pic.twitter.com/LXPEt03RmD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2025

Lorella Cuccarini sbotta contro il suo allievo

Viste le immagini è stata proprio Lorella Cuccarini a chiedere un confronto con il suo allievo di Amici 25, Michele. L’insegnante non ha esitato a far sentire la sua voce e ha strigliato il ragazzo, facendogli un discorso molto serio:

“È la prima volta in 5/6 anni che sono qui che mi succede una roba del genere. Comportamento inaccettabile. Tu prima di me nomini un mio autore che non so chi sia per farti fare brutta figura. I pezzi li scelgo io o la produzione musicale e lo fa secondo un criterio. Non dire che ‘Sognami’ di Antonacci sia brutta, perché hai un gusto musicale discutibile”.

La prof di Amici 25, molto arrabbiata, ha affermato di non poter accettare in alcun modo un atteggiamento del genere: “Ho lavorato con gente che ha lavorato con umiltà, tanto e zitta per crescere e trovare un’identità. Inutile che mi dici che non sai chi sei, perché tu ancora non sei nessuno. Sei hai questa presunzione non vai da nessuna parte. Hai potenzialità, se parti con questo approccio non vai da nessuna parte. Io quando mi succedeva lavoravo il triplo”.

Per quanto abbia tentato di giustificarsi dopo le sue parole, Michele ha ricevuto un’altra stoccata dalla sua insegnante:

“Tu non ci stai con la testa e non puoi sapere chi sei. Se avevi la tua identità non stavi qua. Vuoi metterti in gioco e capire chi sei in questo percorso? Comportamento inaccettabile. Me lo dici in faccia. Se vuoi provare altre esperienze per me la porta è quella. Con questa mentalità non si va altrove. No, tu sei presuntuoso. Dopo la prima posizione pensavi di essere arrivato”, è sbottata ancora Lorella Cuccarini verso il suo cantante di Amici 25.

Il confronto tra Lorella Cuccarini e il suo allievo Michele! #Amici25 pic.twitter.com/93UdldtlNG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2025

Lorella Cuccarini però gli ha fatto notare che per quanto lui si stia lamentando dei pezzi assegnati, seppur in alcuni sostiene di essersi trovato bene, non sia oggettivo.

Il faccia a faccia è proseguito e chissà se il cantante di Amici 25 dopo questo confronto riuscirà a trovare la propria strada.