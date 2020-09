1 Dopo la puntata del GF Vip, Fulvio Abbate critica duramente Tommaso Zorzi. Le forti parole dello scrittore

I battibecchi avuti tra Francesca Pepe e Tommaso Zorzi hanno diviso non solo gli utenti del web e il pubblico da casa, ma anche i coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Se c’è chi come Francesco Oppini, ad esempio, ha preso le difese dell’influencer, altri come Fulvio Abbate, invece, si sono scagliati duramente contro di lui. Lo scrittore ha sollevato più di una critica, esprimendosi con parole molto forti sul coinquilino.

Poco dopo la diretta, Fulvio Abbate si è trovato a parlare con Matilde Brandi e la Contessa Patrizia De Blanck, quando ad un certo punto, ha sbottato:

“C’è una presenza con i pantaloni corti che mi sta proprio sul cavolo. Qui si sta evidenziando che stanno esaltando la condotta di un personaggio negativo, che non mi piace. Se c’è uno che non sopporto è Tommaso Zorzi. Con la sua prepotenza, presunzione, supponenza a e tracotanza. Su cosa è fondata? Su quale idea del mondo è fondata? Che basi ha per comportarsi così?” –

Ha continuato Fulvio Abbate, prendendo quasi le difese di Francesca Pepe, ha continuato:

“Io non posso stare nello stesso luogo in cui c’è un elemento che ha quelle manifestazioni di mediocrità glamour. […] Ma poi nella lite con Franceska? Lui ha una smania di protagonismo”.

Piuttosto infastidito, Fulvio Abbate non si è proprio risparmiato su Tommaso Zorzi, dandogli il ben servito:

“Ci sono tante cose che non mi piacciono, ma lui ha un primato con la sua invadenza che proprio non sopporto. Tutte le altre cose brutte in casa sono comunque più limpide di quelle che fa lui. Quello che si sta delineando non mi piace proprio. trovo insopportabile il suo tipo di profilo culturale, insostenibile. Protervia milanese. Stasera per poco non l’ho mandato a quel paese”.

Questo probabilmente porterà Fulvio Abbate allo scontro diretto con Tommaso Zorzi, a seguito delle forti parole utilizzate. Senza peli sulla lingua il tuttologo ha criticato duramente il blogger. Ma non è l’unica persona che ha attaccato…