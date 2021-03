1 La risposta di Fulvio Abbate a Tommaso Zorzi

Fulvio Abbate non ha mai provato grande simpatia per Tommaso Zorzi e lo ha provato, nel corso degli ultimi mesi, con varie dichiarazioni. Per l’influencer, però, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato qualcosa che l’altro ha affermato di recente. Il giovane ex gieffino ha preso parte al Maurizio Costanzo Show e nella stessa puntata era ospite anche Giorgia Meloni. Alcuni, sul web, si sono lamentati perché il primo non ha fatto una domanda incalzante alla politica sulla legge contro l’omofobia. Questa mattina, l’ex compagno di reality, ha commentato un articolo di Fanpage attaccando Tommaso

A questo, punto, quindi, Zorzi non c’è stato e ha risposto per le rime al vip, affermando che sarebbe passato a vie legali. Il tutto tramite messaggio privato su Instagram che poi ha condiviso nelle sue Stories. Ecco, quindi, ciò che ha scritto:

Fulvio carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando me**a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti. A presto.

Qualche ora dopo, su Twitter, è apparsa la risposta di Fulvio Abbate a Tommaso Zorzi. Ecco, perciò, il suo discorso in replica all’avviso dell’infuencer milanese:

Ricevo una minaccia di querela condita di insulti da tal #TommasoZorzi. Il soggetto ha ritrovato la parola. Peccato gli sia mancata davanti alla #Meloni al Maurzio Costanzo Show. Lì non un cenno da parte sua sui diritti #LGBTQ. Ora e sempre Resistenza. #omofobia #DDLZan

Tommaso Zorzi continuerà il botta e risposta con Fulvio Abbate? Non ci rimane che attendere per scoprirlo. Noi rimaniamo in attesa di aggiornamenti sulla situazione per dare spazio a entrambe le parti. Continuate a seguirci.