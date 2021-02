1 Tommaso Zorzi deve stare attento a Maria Teresa?

Nella giornata del 13 febbraio 2021 è successo qualcosa che ormai accade molto spesso. Ovvero i più appassionati seguaci del reality si danno appuntamento appena fuori dalla Casa per gridare ai concorrenti cose che altrimenti non potrebbero sapere sugli altri inquilini e non solo. Qualcuno ha urlato, questa volta a Tommaso Zorzi, di stare attento a Maria Teresa. Qui sotto potete trovare il video in questione.

Tommy attento a Maria Teresa. Lei concorda con Pupo.

Non è ben chiaro quello che grida questa persona e si capisce a tratti. Anche sul web, infatti, ci sono molte opinioni diverse, ma in linea di massima questo è quanto ha affermato. Ma da cosa parte tutta questa storia che non coinvolge solo Maria Teresa e Tommaso Zorzi? Nelle ultime settimane l’influencer milanese ha iniziato a nutrire dei dubbi sui racconti esposti dalla conduttrice circa i suoi flirt. In particolar modo dopo il confronto che lei ha avuto con Francesco Baccini.

La stesa cosa, poi, ha iniziato a pensarla anche Stefania Orlando. Il milanese, quindi, ha deciso di nominare nella puntata di lunedì sera la Ruta, ma senza dirglielo. Lei lo ha scoperto tramite Dayane. In seguito, poi, i rapporti si sono inaspriti anche con la Orlando, la quale ha avuto un duro scontro con Giulia, quest’ultima accusata di non fare molto nella Casa per aiutare. La Ruta, però, ha difeso la giovane influencer parlandone con Zorzi e Stefania.

Nonostante i disaccordi, però, pare proprio che Maria Teresa non concordi su quanto detto da Pupo nella diretta, ovvero che Tommaso Zorzi è un egocentrico e un po’ cattivo. Anche se altri ancora la pensano molto diversamente. Ieri sera, ad ogni modo, l’influencer e la showgirl si sono confrontati su tutta la faccenda. Ecco cosa si sono detti…