Piccolo infortunio sul set per Gabriel Garko, che finisce in clinica. Ecco cosa è accaduto e come sta ora l’attore, che stava girando una nuova fiction Mediaset.

Infortunio per Gabriel Garko

Ore non semplici, le ultime, per Gabriel Garko. Come di certo in molti già sapranno, il celebre attore attualmente è alle prese con le registrazioni di una nuova fiction Mediaset, intitolata Colpa dei sensi, di cui è il protagonista. La serie, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, andrà in onda su Canale 5 prossimamente e vede Garko nei panni di Davide, un uomo che torna ad Ancona per indagare sulla morte di sua madre e scagionare il padre, arrestato per l’omicidio.

Proprio in questi giorni a Roma si stanno svolgendo le riprese della fiction, tuttavia questa mattina Gabriel ha avuto un piccolo infortunio sul set ed è così stato trasportato in una clinica privata. Prontamente l’attore ha ricevuto le cure necessarie dall’equipe medica. In seguito Garko, pur non entrando nei dettagli di quanto accaduto, ha postato sui suoi social un video in cui lo vediamo mentre viene assistito dai medici. Nella clip vediamo anche l’attore su una sedia a rotelle, mentre al suo fianco c’è Anna Safroncik, coprotagonista della fiction Mediaset.

Ma come sta Gabriel Garko a seguito dell’infortunio? Dopo aver ricevuto le cure necessarie, sembrerebbe che l’attore stia bene. Queste le sue dichiarazioni su Instagram: “Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la casa di produzione per l’affetto e il supporto, a Mediaset, e a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per l’aiuto costante. Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre ‘Colpa dei sensi'”.

Pare dunque che nonostante l’infortunio Gabriel stia bene e a breve tornerà sul set per proseguire le riprese.