A distanza di quattro mesi dalla morte di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia ricorda l’attrice con una toccante dedica social. Ecco le sue dichiarazioni, che hanno commosso il web.

La dedica di Clizia Incorvaia

Fin da quando ha dato il via alla sua storia d’amore con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha sempre avuto un rapporto speciale con Eleonora Giorgi. In questi anni infatti tra le due è nato un legame indissolubile e l’attrice ha sempre sostenuto e supportato la relazione tra l’influencer e il conduttore. Clizia come se non bastasse è sempre stata al fianco di Eleonora anche per tutto il periodo della malattia e dopo la morte della Giorgi ha più volte ricordato sua suocera con parole di affetto. In queste ore intanto è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

La Incorvaia si è infatti mostrata sui social visibilmente emozionata. In lacrime ha così affermato: “Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così”. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti Clizia Incorvaia ha voluto ricordare con una toccante dedica Eleonora Giorgi, a distanza di quattro mesi dalla sua morte. Postando una serie di scatti dell’attrice, la moglie di Paolo Ciavarro ha dichiarato: “Sono giorni che ti cerco, che vorrei chiamarti o scriverti, che mi manca la tua voce, i tuoi consigli, il tuo sorriso. Mi manca la mia complice! Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata. Mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza. Grazie Ele”.

Le dolci dichiarazioni di Clizia per Eleonora Giorgi hanno naturalmente commosso tutti quanti e in breve il post ha fatto il giro del web. In molti nel mentre si sono uniti nel ricordare con affetto l’attrice, che ancora oggi è nel cuore di noi tutti.