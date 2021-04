1 Lutto per Gabriel Garko

Non sono ore semplici queste per Gabriel Garko. L’amatissimo attore, che come sappiamo da anni è nel cuore del grande pubblico, poco fa con un post sui social ha annunciato la triste notizie della morte di suo padre Claudio Oliviero. Solo recentemente, come qualcuno ricorderà, Garko aveva già raccontato di alcuni problemi di salute dell’ex pasticciere, che poche ore fa è purtroppo deceduto. Nel mentre Gabriel ha deciso di pubblicare sui suo profilo Instagram alcune immagini di suo padre da giovane, per ricordarlo ed omaggiarlo con affetto. Alle dolci foto l’attore ha aggiunto una semplice dichiarazione:

“Ciao papà… fai buon viaggio”.

Naturalmente in pochi secondi il post condiviso da Gabriel Garko è stato invaso da migliaia di commenti di affetto e in molti si sono uniti al dolore dell’attore e al suo lutto. Non sono tardate ad arrivare anche le condoglianze da alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui Gabriele Rossi, ex fidanzato di Garko, Asia Argento, Stefania Orlando e anche Eva Grimaldi. Proprio quest’ultima, che da anni è legata a Gabriel, ha affermato:

“Nooo. Gabriel avevi bisogno di un buon angelo, ora ce l’hai non dimenticarlo mai”.

No di Novella 2000 ci uniamo al dolore di Gabriel Garko e inviamo all’attore e a tutta la famiglia un grande e caloroso abbraccio. Inoltre salutiamo con affetto Claudio Oliviero e gli auguriamo un buon viaggio.