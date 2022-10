Ballando con le Stelle: Gabriel Garko con il tutore

Ore particolare queste per Gabriel Garko a Ballando con le Stelle. Come spiegato da Milly Carlucci il concorrente durante le prove si è fatto male al braccio e questa sera ha un tutore in puntata. La situazione, come rivelato dalla conduttrice, la situazione è apparsa immediatamente molto seria e ha trascorso delle ore in una clinica romana. La presentatrice ha mostrato grande vicinanza all’attore con la speranza di poterlo recuperare al più presto per la gara.

Milly Carlucci anche stasera ha spiegato che la situazione è in una fase di evoluzione continua, nonostante la presenza di Gabriel Garko in puntata. In collegamento con la sala delle stelle il concorrente ha spiegato di voler comprendere una volta sceso in pista come andrà e di aver fatto una puntura. Nonostante il tutore, però, l’attore si è mostrato al pubblico a casa con il sorriso.

Prima della diretta di questa sera di Ballando con le Stelle, Gabriel Garko ci ha tenuto a far sapere come sta attraverso i suoi profili social, anche per tranquillizzare i propri fan in apprensione per la sua situazione: “Siamo andati in Rai e Giada è riuscita a creare una coreografia simile ma che forse mi permetterà di farla. Io vi prometto che ce la metterò tutta. Prendo gli antidolorifici. Oggi è stata una giornata un po’ così perché ho avuto parecchio dolore. Speriamo che domani non si ripeta. Ce la metterò tutta domani per essere lì. Vediamo che cosa riesco a fare”, ha fatto sapere.

Questa sera, come dicevamo, Gabriel Garko si è presentato in puntata e capiremo se riuscirà a svolgere la coreografia come deciso con la sua insegnante Giada Lini. Seguiteci ancora per altre news!

