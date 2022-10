Nonostante l’infortunio Gabriel Garko si esibisce

Come vi abbiamo già informati sui precedenti articoli Gabriel Garko si è infortunato durante le prove di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci si è mostrata molto preoccupata sulle sue condizioni e questa sera fino all’ultimo è stata a rischio l’esibizione dell’attore. Garko questa sera si è presentato in puntata con un tutore. Ha fatto sapere di essere sotto antidolorifici e poco prima dell’inizio della gara ha fatto una puntura.

Questa sera sono stati mostrati tutti i momenti dell’infortunio che ha subito Gabriel Garko, fino al suo ingresso in studio dove il concorrente ha svelato come sta e le sue attuali condizioni di salute: “Mercoledì abbiamo gli altri esami e mi diranno se si è rotto il tendine oppure no, quindi vediamo. Spero di no”.

A quel punto ha preso la parola Milly Carlucci che ha spiegato: “Speriamo. Noi per ora sappiamo dello strappo muscolare, grosso con l’ematoma ecc. E speriamo sia solamente questo, però è chiaro che tutto quello che noi avevamo preparato, con l’intro, lui doveva fare The Mask, la trasformazione, tutto saltato. Non hanno potuto fare delle prove perché lui stava veramente male. Dunque si sono ritrovati per provare una nuova coreografia, che chiaramente è teorica. Nel senso che non abbiamo visto Gabriel in pista. Hanno sistemato quella che avevano in un certo modo. Tu adesso te la senti di provarci”.

Gabriel Garko ha risposto: “Se mi dai il cappello, io lo faccio”, ha detto rivolgendosi alla conduttrice che teneva un copricapo giallo tra le mani. La Carlucci ha invitato Gabriel a non strafare, proprio per non rischiare troppo. L’attore ha svolto tutta la coreografia nel migliore dei modi, ha stupito la giuria e ottenuto l’applauso di tutti i presenti in studio.

Per quanto riguarda i voti ha ricevuto un 8 da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino ha assegnato un 9, mentre Carolyn Smith un bell’8. Si è passato poi a Selvaggia Lucarelli che ha dato un 7, infine Guillermo Mariotto un 10. Punti che sommati portano un totale di 42, che vanno ad accumularsi al tesoretto della scorsa e si è arrivati a 52 punti totali. Gabriel Garko, esattamente come Luisella Costamagna ed Ema Stokholma, ha fatto centro anche da infortunato! Chapeau!

