In una recente intervista Gabriel Garko ha parlato del coming out e perché è stato costretto a farlo. Poi ha svelato se è fidanzato

Gabriel Garko sul coming out

Presto lo rivedremo in TV, ma oggi Gabriel Garko è fidanzato? Lo ha rivelato lui nell’intervista che ha rilasciato a Repubblica. Intervista dove ha ripercorso varie tappe della sua vita. A partire dal coming out che Gabriel Garko ha fatto in diretta TV al GF Vip nel 2020, ospite della sorpresa ad Adua Del Vesco (oggi Rosalinda Cannavò).

Lei l’avevamo conosciuta come la sua ex fidanzata, ma messo alle strette dalle dinamiche, Gabriel Garko ha fatto coming out e ha confidato di essersi sentito quasi costretto a doverlo dire pubblicamente. Non solo per “liberare” Rosalinda da quella bugia, ma in particolare per mettere un punto con il passato: “O lo dicevo io, o ci pensava qualcun altro in modo più brutale“.

Riguardo al coming out Gabriel Garko ha dichiarato:

“Faccio una premessa: fino a quando esisterà vuol dire che non si è realmente liberi. Per quale motivo una persona deve dichiarare le sue preferenze? Mi sono trovato in un momento della mia vita per cui o lo facevo io, o ci pensava qualcun altro in modo più brutale. L’ho fatto con naturalezza, e alla fine mi sono liberato di un peso“.

Le parole di Garko

“Ho passato un periodo in cui non sapevo chi fossi, ho sofferto di attacchi di panico”, ha proseguito Gabriel Garko a proposito del suo coming out.

“Mi sono accettato, la mia famiglia e gli amici sapevano, ho dovuto reprimere tutto. E mi sono sentito dire: ‘Non sei stato onesto, ci hai preso in giro’. No, ho preso in giro solo me. Sono andato in terapia“.

A proposito dei suoi passati amori, ha ammesso che l’unica vera storia è stata quella vissuta con Manuela Arcuri.

“L’unica, vera, l’ho vissuta con Manuela Arcuri — non sono il primo e non sarò l’ultimo. Il successo non è facile, la gente da fuori vede l’oro che luccica, tu le sbarre“. Ed è così che ha confermato di aver fatto coming out proprio dopo quanto detto al GF.

Gabriel Garko oggi è fidanzato? Cosa ha dichiarato

Sempre nell’intervista l’attore ha anche parlato della sua attuale situazione sentimentale, da sempre molto chiacchierata. Gabriel Garko oggi è fidanzato? Ebbene lui ha fatto sapere di essere felice accanto a una persona dal 2022:

“Oggi sto con una persona da quattro anni, non è dell’ambiente, viviamo insieme e non si sa nulla“, ha dichiarato.

“Dopo il Grande Fratello non volevo più uscire, era come se avessi vissuto con lo scafandro. Oggi non ho paura di dire quello che penso. Ti piace? Bene. Non ti piace? Pazienza“, ha concluso Gabriel Garko oggi fidanzato felicemente.

