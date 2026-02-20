Secondo gli ultimi pettegolezzi, Gabriel Garko sarebbe pronto a diventare papà. L’attore però decide di intervenire e di fare chiarezza sulla situazione.

La replica di Gabriel Garko

In queste ore a tornare al centro del gossip è stato Gabriel Garko. Solo di recente il celebre attore ha rivelato a Verissimo di essersi sposato in gran segreto e per la prima volta ha presentato suo marito Giorgio. Nel mentre in rete si è fatta largo un’inaspettata indiscrezione, che ha fatto discutere gli utenti.

Stando a quanto ha riferito il settimanale Oggi, Garko sarebbe pronto a diventare papà per la prima volta. Come riporta la rivista, il protagonista di Colpa dei sensi e suo marito avrebbero infatti voglia di accogliere una nuova vita e in breve il gossip ha fatto il giro del web.

A intervenire, poco dopo, è stato però lo stesso Gabriel Gabriel, che con un post pubblicato sui suoi profili ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza sulla situazione. Smentendo ufficialmente il pettegolezzo, l’attore ha dichiarato senza giri di parole:

«Come purtroppo ormai consuetudine, le fake news si sostituiscono alla realtà al mero scopo di prendere in giro i lettori, scatenare i loro commenti più disparati e puntare alla viralità. Tenuto conto della delicatezza dei temi, quali la maternità surrogata, l’adozione etc., mi preme chiarire che non ho alcuna intenzione di allargare la mia famiglia e smentisco categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche».

L’annuncio del matrimonio

Nel mentre poche settimane fa Gabriel Garko ha confermato a Verissimo di essersi sposato in segreto e, in merito a questa decisione, ha spiegato:

«Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio. Mi sono sposato due anni fa. Quando ho preso questa decisione, ho organizzato tutto affinché non uscisse la notizia. Era il 2 dicembre, non l’ho detto a nessuno. Lo abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso. Eravamo in Comune, in 4 persone, ed era tutto blindato. Ho condiviso la notizia solo con le persone a cui voglio bene».

