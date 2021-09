1 I no di due ex calciatori: parla Gabriele Parpiglia

Durante la puntata di Casa Chi si è tornati a parlare, ovviamente, di GF Vip, dei suoi protagonisti e non solo. Nella trasmissione, condotta quest’anno da Rosalinda Cannavò, è emerso un nuovo scoop lanciato da Gabriele Parpiglia, che riguarderebbe dei volti molto noti del mondo dello sport italiano. Il giornalista ha rivelato infatti i nomi di due famossimi ex calciatori che avrebbero detto no, per svariati motivi, al reality di Canale 5.

Quest’estate era trapelata la notizia che potessero varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia, ma poi non se n’è fatto più nulla. Di chi stiamo parlando? Si tratta di Walter Zenga e Totò Schillaci. Ecco le parole di Gabriele Parpiglia raccolte da Biccy: “Due vip che dovevano entrare al Grande Fratello Vip? Walter Zenga e Totò Schillaci“.

I due ex calciatori si aggiungono così alla lista dei tanti vipponi scartati o che hanno rifiutato la corte di Alfonso Signorini di prendere parte al Grande Fratello Vip 6. Partendo per ordine Gabriele Parpiglia ha spiegato anche il perché del dietrofront dell’ex portiere dell’Inter:

“Il primo non è entrato perché la trattativa si è arenata alla fine per questioni economiche. Il noto portiere dell’Inter doveva entrare al posto di Aldo Montano, ma purtroppo la trattativa non si è conclusa. Al suo posto è stato chiamato così Aldo Montano”.

Ecco, pare quindi che la prima scelta in realtà sia ricaduta su Walter Zenga, ma dopo il ‘no’ si è virato poi su Aldo Montano. Su questa notizia il giornalista ha detto anche di metterci la mano sul fuoco e di esserne sicuro. Questo quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia, per poi parlare dell’ex attaccante di Juve e Inter (tra le tante). Andiamo a scoprire che ha detto su di lui…