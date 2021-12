Il nuovo fidanzato di Gabriele Rossi

Grande gioia per Gabriele Rossi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip infatti ha svelato di avere un nuovo fidanzato e di aver finalmente ritrovato l’amore. Come sappiamo solo lo scorso anno abbiamo appreso della storia d’amore tra il ballerino e Gabriel Garko, dopo che l’attore ha fatto coming out, uscendo così alla luce del sole. La relazione tra i due, ormai giunta al termine, è durata diversi anni, ma ancora oggi Rossi e Garko sono rimasti in ottimi rapporti. Adesso però sembrerebbe che l’ex gieffino abbia voltato pagina.

Ospite a Oggi è un altro giorno, Gabriele Rossi ha confermato di essersi fidanzato con un ex vincitore di X Factor. Parliamo di Lorenzo Licitra, che come sappiamo si è classificato al primo posto durante l’11esima edizione del talent show. Già lo scorso anno i due erano stati paparazzati insieme dal settimanale Chi, tuttavia soltanto adesso la coppia ha deciso di uscire allo scoperto. Ma come si sono conosciuti Gabriele e Lorenzo? Ecco cosa svela l’ex gieffino e quello che riporta Biccy:

“Lorenzo Licitra ha vinto X Factor quando c’erano i Maneskin. Quando loro hanno vinto Sanremo e poi l’Eurovision ci siamo detti che erano due meritatissime vittorie, il loro talento era già venuto fuori. Quando Lorenzo vinse X Factor gli mandai un messaggio. Lo mandai a lui ed a Rita Bellanza, erano i miei due cantanti preferiti di quell’edizione. Mi complimentai, scrissi loro una cosa tipo ‘mi raccomando, non smettete mai di cantare’, poi con Lorenzo è capitato di prenderci un caffè, poi un altro e un altro…”.

Pare dunque che dopo la fine della storia con Gabriel Garko, Gabriele Rossi abbia ritrovato la serenità e la felicità. Al ballerino e Lorenzo Licitra dunque facciamo un enorme in bocca al lupo e auguriamo loro tanta gioia.

