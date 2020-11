Chi è Gabriele Rossi? Età, fidanzato, film e Instagram

Tutte le news e curiosità sull’attore Gabriele Rossi: l’età, l’altezza, il fidanzato, i film e programmi televisivi e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Gabriele Rossi

Nome e Cognome: Gabriele Rossi

Data di nascita: 31 marzo 1988

Luogo di Nascita: Alatri (Frosinone)

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 77 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Attore, ballerino e direttore artistico

Fidanzato: Informazione non disponibile

Figli: Gabriele non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @gabrielerossioff

Gabriele Rossi età, altezza e biografia

Nato ad Alatri (Frosinone) il 31 marzo 1988, sotto il segno dei Pesci, l’età di Gabriele Rossi è di 31 anni. L’altezza dell’attore è di 1 metro 80 centimetri, mentre il peso corrisponde a 77 kg.

Della biografia di Gabriele Rossi non si conosce tantissimo. Sappiamo solo che da piccolo si è trasferito a Frascati, insieme alla sua famiglia (alla quale è molto legato), dove ha proseguito gli studi e dove i suoi genitori hanno una pizzeria.

Oltre al lavoro di attore, come vedremo in seguito, Gabriele vanta anche una carriera da ballerino e direttore artistico. Concentriamoci dunque sulla Laurea e la carriera dell’attore, così come la sua esperienza al Grande Fratello. Ecco cosa sappiamo in merito….

Carriera

Dopo il diploma al Liceo Scientifico, Gabriele Rossi ha conseguito la Laurea con 110 e lode presso la facoltà universitaria di Lettere e Filosofia di Tor Vergata a Roma. L’indirizzo di studi è Storia Scienze e Tecniche dello Spettacolo, indirizzo cinematografico.

La carriera dell’attore nel mondo dello spettacolo ha preso il via a 20 anni, quando ha preso parte al film Amiche mie con Margherita Buy. Altre importanti esperienze della sua carriera televisiva sono senza dubbio L’Onore e il rispetto e Tutti pazzi per amore, dove ottiene maggiore popolarità, dove verrà confermato anche nelle stagioni successive.

Altra grande passione di Gabriele Rossi che sfrutterà nel corso della sua carriera oltre alla recitazione, è quella della danza. Questo gli ha permesso di ottenere anche una borsa di studio per New York dove ha potuto perfezionarsi. A 21 anni il tanto studio e sacrificio gli hanno dato modo di vincere il Premio David di Michelangelo come nuova rivelazione della coreografia.

Tante le esperienze al cinema e tv, tra queste Menomale che ci sei, Un passo dal cielo 2 e 3, Altrimenti ci arrabbiamo, Don Matteo 9, 25 aprile – Lettere di condannati a morte della resistenza italiana.

Nel 2016 oltre a Balland blond anche l’esperienza al GF, dove si è classificato secondo dietro Alessia Macari. Nel 2017 ha recitato in Solo per amore e in Non uccidere. Ma vediamo nel dettaglio…

Film

Tra i film a cui ha preso parte Gabriele Rossi ricordiamo:

Meno male che ci sei

L’amante Sjogren

25 aprile – Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana

Ballad in Blood

Tears in Heaven

Serie TV

Protagonista anche di varie serie TV e mini-serie come:

Amiche mie

L’onore e il rispetto

Tutti pazzi per amore

Un passo dal cielo

L’isola

Don Matteo

Donne

Solo per amore

Non uccidere

Ma Gabriele Rossi ha lavorato anche sul web, nei seguenti progetti: Youtuber$ – The Series e FIORCOLORE – la favola del bambino arcobaleno.

Spot e videoclip

Non solo però. Nel corso della sua carriera, Gabriele ha preso parte anche a degli spot pubblicitari e videoclip musicali:

Mulino Bianco

Ford

D’Amico

Dopo Cena di Valeria Farinacci

Programmi televisivi

Una carriera piuttosto variegata, come dicevamo, quella di Gabriele Rossi. Nel 2013 e nel 2016 ha partecipato a due noti programmi televisivi, rispettivamente di Rai e Mediaset. In entrambe le circostanze si è classificato secondo. Ecco quali:

Altrimenti ci arrabbiamo

Grande Fratello VIP

Ma vediamo qualcosa in merito circa la sua vita privata. Gabriele ha un fidanzato?

Vita privata e fidanzato

Cosa conosciamo circa la vita privata di Gabriele Rossi? Le notizie, purtroppo sono davvero poche. In passato ha avuto una fidanzata con la quale si è mostrato su Instagram, ma la relazione è finita nel 2016. Si è parlato anche di una possibile storia d’amore con Nicole Murgia (sua collega in Tutti Pazzi Per Amore) ma anche a tal proposito nulla è mai stato confermato.

Ad incuriosire ora è il gossip che lo vede protagonista con Gabriel Garko. Ma vediamo qualcosa in più in merito. In passato, come vedremo, i due hanno avuto una frequentazione, ma ora sono rimasti ottimi amici.

Adesso Gabriele Rossi è fidanzato? Al momento, nonostante i vari gossip sul suo conto, non abbiamo l’assoluta certezza.

La storia con Gabriel Garko

Da diverso tempo, complici anche alcune immagini, sul web e i giornali è emerso il gossip di una possibile vicinanza tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko. Ma hanno avuto o no una storia?

Il pettegolezzo è stato smentito categoricamente dai diretti interessati nel corso degli anni, fino al momento in cui si è vociferato tra i due le cose si stessero facendo più serie del previsto. Ma nulla di ciò ha mai trovato conferma, poiché lo stesso Gabriele ha risposto:

“Non mi sono sposato. È un anello che mi sta solo nell’anulare. È fede verso me stesso”.

Così ha risposto ad alcune fan sui social. Lo stesso Gabriel Garko ha poi confermato che i due conservano una bellissima amicizia. La confessione che hanno avuto una relazione in passato è arrivata solo nel 2020, quando Gabriel ha fatto coming out e ha confessato a Verissimo che tra lui e Gabriele, in realtà c’è stata una storia in passato:

“La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.

Insomma tutto è bene quel che finisce bene! Infine ecco dove seguire Gabriele Rossi su Instagram…

Dove seguire Gabriele Rossi: Instagram e Facebook

Gli amanti dei social hanno la possibilità di poter seguire Gabriele Rossi su Instagram, attraverso il suo profilo ufficiale, gestito da lui personalmente, cosi come su Facebook.

A sostenerlo su Instagram circa 181 mila followers. Con loro condivide scatti di tratti da servizi fotografici, dove spesso mette in mostra il suo bel fisico. Non mancano anche foto in compagnia di amici e a tal proposito a far piuttosto scalpore è quella postata da Gabriel Garko il 14 Luglio 2019, che li ritrae insieme. Ma come spiegato da entrambi, i due sono rimasti in ottimi rapporti, a seguito di una frequentazione.

Tant’è che dopo il coming out di Garko, Gabriele si è detto molto fiero di lui e ha espresso vari messaggi di supporto al suo amico.

