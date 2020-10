Chi è Gaetano Salvi fidanzato di Gabriel Garko? Età e Instagram 

Conosciamo tutto su chi è Gaetano Salvi, presunto fidanzato dell’attore Gabriel Garko: età, biografia, vita privata e Instagram.

Chi è Gaetano Salvi

Nome e Cognome: Gaetano Salvi

Data di nascita: Gaetano è nato nel 1997, ma non si conosce la data esatta

Luogo di Nascita: Torre Annunziata, Napoli

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Gaetano lavora all’aeroporto di Milano Malpensa

Fidanzato: Gaetano ha iniziato una frequentazione con Gabriel Garko

Figli: Gaetano non ha figli

Tatuaggi: una scritta in greco sul braccio sinistro e un cuore sull’avambraccio destro (fonte: chiecosa.it)

Profilo Instagram: @gaetano.salvi

Età e vita privata

Ecco alcune informazioni su Gaetano Salvi, presunto fidanzato di Gabriel Garko. Il ragazzo nasce nel 1997 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e la sua età è di 23 anni. Non conosciamo però la data di nascita precisa.

Della sua vita privata non si hanno molte informazioni. Tutto quello che sappiamo è che da poco si è trasferito a Somma Lombardo per motivi lavorativi.

Salvi infatti attualmente lavora all’aeroporto di Milano Malpensa. E ancora della sua vita privata sappiamo che si è diplomato presso la Airport Handling SPA, una società che fornisce servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate.

Gaetano Salvi è stato fino a questo momento estraneo al mondo dello spettacolo. Tuttavia nell’ottobre del 2020 è finito al centro dell’attenzione mediatica per via di una presunta frequentazione con Gabriel Garko.

Prima di scoprirne di più in merito però vediamo dove poter seguire il giovane partenopeo sui social, in particolare su Instagram.

Gaetano Salvi su Instagram

Nelle prime settimane di ottobre 2020, Gaetano Salvi è improvvisamente finito al centro dell’attenzione mediatica, per via di una paparazzata in compagnia di Gabriel Garko. A quel punto in molti hanno iniziato a cercare il giovane sui social, e in particolare su Instagram.

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Gaetano, possono seguire con semplicità la sua pagina ufficiale. Proprio sul noto social Salvi ama condividere scatti della sua vita privata e della sua quotidianità.

Sbirciando tra le storie in evidenza, possiamo anche notare come Gaetano Salvi sia molto legato a sua madre, al punto da dedicarle una raccolta di scatti in primo piano.

Scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla frequentazione tra Gaetano e Gabriel Garko, che in questi giorni ha attirato l’attenzione degli utenti sui social.

Gaetano è fidanzato con Gabriel Garko?

Come sappiamo nelle prime settimane dell’ottobre 2020, di Gaetano Salvi si è parlato tantissimo a causa della frequentazione con Gabriel Garko.

Proprio l’attore nella casa del Grande Fratello Vip 5, alla presenza di Adua Del Vesco, ha deciso di fare finalmente coming out, svelando così la sua omosessualità. Questo un estratto del suo bellissimo discorso:

“Devi trovare la bambina che c’è dentro di te, prendertene cura e ricordarti quando l’hai persa. Io l’ho fatto. Gli ho fatto ripercorrere la mia vita fino ad oggi. Io al bambino ho coperto gli occhi, come fatto da te. E io non ero felice. A Sanremo ti dissi che volevo fare di testa mia e ho detto la mia vera età. ora non riesco più a trovare una maschera che mi sta bene. (…) Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte. Ora che mi sento più libero che mai, voglio vivere la mia vita, con te come amica. Ma sto vivendo un’altra favola. Ma vorrei dire questo segreto, il ‘segreto di pulcinella’ e perché: la verità scavalcherà ogni segnale di omertà. Adua sei libera!”.

Successivamente, nel corso di un’ospitata a Verissimo, Gabriel Garko ha raccontato a Silvia Toffanin di avere iniziato una nuova frequentazione, senza svelare però l’identità del suo nuovo fidanzato. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”.

A seguito d quest’intervista, il gossip lanciato dal settimanale Chi. La nota rivista ha beccato Gabriel Garko proprio in compagnia di Gaetano Salvi, svelando così la frequentazione tra i due.

Sempre stando a quello che si legge, pare anche che l’attore e il giovane partenopeo si siano conosciuti grazie a Eva Grimaldi e Imma Battaglia, da anni legate a Garko.

Nonostante la netta differenza d’età tra Gabriel e Gaetano però attualmente non sembrerebbero esserci intoppi. Soffermandoci quindi su questi rumor Gaetano Salvi dovrebbe essere il presunto fidanzato di Gabriel Garko.

Ma relazione tra i due verrà mai confermata? Al momento né il ragazzo né l’attore hanno deciso di esporsi. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

