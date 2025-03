Ieri durante la puntata di Che Tempo Che Fa Gaia si è esibita sulle note del brano sanremese “Chiamo io chiami tu”. Ad accompagnarla il suo coreografo Carlos Diaz Gandia. Insieme hanno ballato a sorpresa sulle note della canzone.

Gaia balla con il coreografo Carlos Diaz Gandia

C’era grande attesa ieri sera per la nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio ha fortemente voluto Gaia per presentare il suo nuovo disco “La rosa dei venti”, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Chiamo io chiami tu”. Un brano che è diventato viralissimo non solo perché molto orecchiabile ma anche per la coreografia realizzata dal coreografo Carlo Diaz Gandia. Anche per tale ragione, tra milioni, risulta essere tra i più ascoltati e apprezzati dal pubblico.

Quella di ieri quindi è stata l’occasione per vedere Gaia insieme al suo coreografo Carlos Diaz Gandia cantare e ballare insieme “Chiamo io chiami tu”. Il momento, che vi riproponiamo qui sotto, è stato condiviso sia per intero che in più parti dagli account ufficiali della trasmissione. E tra pioggia di like, commenti e condivisioni è stato uno degli argomenti caldi della serata…

"E ogni volta che stiamo così

Non serve a niente

Tanto è sempre lunedì

Lo stesso film

Non mi aspettare

Non ti scordare

Di me mai più

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu"



Gaia live con 'Chiamo io chiami tu', il brano protagonista del suo Sanremo con una special guest: il… pic.twitter.com/O9EPoWPvL1 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 9, 2025

L’ingresso in studio di Carlos Diaz Gandia accanto a Gaia ha letteralmente tenuto il pubblico incollato alla TV. Tutti si sono detti molto entusiasti di vederlo danzare insieme alla cantautrice sul palco di Che Tempo Che Fa e in tanti hanno notato anche l’entusiasmo con il quale si sono fatti coinvolgere dal momento.

Poco dopo Carlos ha anche raccontato che lavorare con Gaia è bellissimo, insieme lo avevano già fatto per il balletto di Sesso e Samba. Ma il coreografo in ogni caso non è nuovo nel nostro Paese dato che, come ribadito anche a Che Tempo Che Fa, ancora oggi lavora accanto a Mahmood in alcuni progetti e balletti come quello di Tuta Gold o Ra Ta Ta arrivano proprio da lui.

Carlos Diaz Gandia e la coreografia di Tuta Gold di @Mahmood_Music ❤️ #CTCF pic.twitter.com/WSYoAJz4O2 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 9, 2025

Il coreografo di Gaia dunque è diventato un vero e proprio fenomeno in rete. Tutti ormai condividono i suoi video e balletti e finalmente hanno notato il suo grande talento. Merito anche della cantante che l’ha scelto per questo nuovo progetto lavorativo!