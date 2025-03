La prossima Isola dei Famosi potrebbe avere tra i suoi naufraghi anche l’ex tronista Teresanna Pugliese, la quale sarebbe stata provinata e il responso pare sia stato positivo!

Teresanna Pugliese a L’Isola dei Famosi

Tra nuove trasmissioni da pensare per la prossima stagione televisiva a graditi ritorni. Fervono i preparativi per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi che, secondo i rumor, sarà affidata a Veronica Gentili. Mentre si rumoreggia ancora su opinionisti (è spuntato anche il nome di Simona Ventura) e inviato, non mancano anche le indiscrezioni sui papabili concorrenti.

E mentre c’è chi come Nicole Murgia che si candida a partecipare a L’Isola dei Famosi e i suoi follower ne sarebbero felici a quanto pare, c’è anche chi avrebbe sostenuto i provini come Delia Duran e non solo!

Stando a quanto ripreso da Alberto Dandolo su Dagospia, sembrerebbe che anche una nota ex tronista di Uomini e Donne sarebbe molto piaciuta per L’Isola dei Famosi. Il nome è quello di Teresanna Pugliese. Ecco cosa si dice:

“Fervono in Mediaset i provini per L’Isola dei Famosi 2025, che dovrebbe essere affidata alla conduzione della giornalista, Veronica Gentili. È stata provinata con ottime possibilità di esito positivo una celebrità del calibro di Teresanna Pugliese, ex tronista, ex corteggiatrice ed ex gieffina. Se il buongiorno si vede dal mattino…”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

Altri papabili protagonisti che si sarebbero candidati (si parla anche di Ilaria Galassi) o che magari sarebbero entrati nel taccuino degli autori, non mancano i personaggi pronti a entrare a far parte della prossima Isola dei Famosi. Attendiamo news sul cast del reality show!