Gaia arriva in ritardo a Domenica In e il motivo è tutto da ridere

2 Domenica In: Gaia Gozzi arriva in ritardo e il motivo è molto divertente

Momento divertente a Domenica In per Gaia Gozzi. Nella puntata di oggi, Mara Venier ha avuto ospite Maria De Filippi e le due hanno ripercorso i momenti della sua carriera. Tra questi è stato immancabile il riferimento ad Amici e alla lunga sfilza di campioni che sono usciti dal talent. L’ultima vincitrice è stata Gaia Gozzi, che per celebrare l’evento ha presenziato alla puntata.

Gaia si è esibita, ma inizialmente è parsa un po’ trafelata. Conclusa la sua canzone “Coco Chanel“, la ragazza ha rivelato il motivo della corsa: le scappava la pipì. Le sue parole hanno divertito sia Maria De Filippi che Mara Venier, la quale ha chiesto se fosse tutto a posto. Gaia ci ha scherzato su e ha affermato che l’emergenza era finalmente rientrata. Il video è diventato virale sui social e gli utenti hanno commentato divertiti quanto accaduto a Gaia. Ecco il video: