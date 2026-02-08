La famiglia si allarga per le due stelle della pallavolo italiana Gaia Moretto e Valentina Arrighetti

Il mondo del volley e i fan della coppia sono in festa: Gaia Moretto e Valentina Arrighetti aspettano un figlio. L’annuncio, arrivato con la delicatezza che contraddistingue le due ex atlete, ha subito fatto il giro del web, confermando la solidità di un legame che continua a emozionare. Attraverso uno scatto condiviso sui social, le due donne hanno mostrato la prima immagine di questa nuova vita: un abbraccio in penombra dove spicca il pancione di Gaia, mentre Valentina la stringe a sé con protezione e gioia.

La frase scelta per accompagnare la foto, un semplice e potente “Ti aspettiamo”, ha scatenato un’ondata di affetto tra i commenti. Colleghi, amici e follower hanno inondato il profilo di congratulazioni, celebrando un amore che, dopo il matrimonio celebrato nel giugno 2025, raggiunge oggi il traguardo più dolce.

Dalla pandemia all’unione civile: le tappe di un amore nato sul campo

La storia tra Gaia (classe 1994) e Valentina (classe 1985) affonda le radici in un periodo complesso per tutti, quello della pandemia. Come raccontato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, il loro primo contatto è stato puramente professionale, legato a un progetto sulla pallavolo. Quello che era nato come uno scambio di messaggi lavorativi si è presto trasformato in una sintonia profonda, coltivata tra videochiamate e lunghe chiacchierate a distanza.

Il matrimonio e il desiderio di una famiglia insieme

Il percorso della coppia è stato caratterizzato da una crescita costante e consapevole. Valentina Arrighetti aveva confessato di aver pianificato la proposta di matrimonio con estrema cura, aspettando il momento perfetto per chiedere la mano di Gaia. Dopo cinque anni di convivenza e una complicità evidente, la decisione di allargare la famiglia appare come l’evoluzione naturale di un progetto di vita condiviso. Oggi, Gaia e Valentina si preparano a vivere la sfida più bella, quella della genitorialità, dimostrando ancora una volta come il loro legame sia capace di superare ogni ostacolo, dentro e fuori dal campo da gioco.

