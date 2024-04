Le prime parole di Gaia dopo l’eliminazione da Amici 23

NEWS

Debora Parigi | 21 Aprile 2024

Amici 23

Siamo giunti alla conclusione della quinta puntata di Amici 23 che ha visto prima l’eliminazione di Lil Jolie dopo il ballottaggio congelato della scorsa settimana. Successivamente c’è stato il ballottaggio della puntata in corso e a essere eliminata è stata Gaia. Vediamo quindi le sue prime parole.

Le dichiarazioni di X dopo l’eliminazione da Amici 23

Si è appena conclusa la quinta puntata di Amici 23. All’inizio abbiamo visto il risultato del ballottaggio rimasto congelato dalla scorsa settimana tra Sarah e Lil Jolie. E tra le due cantanti è stata eliminata Lil Jolie che ha poi parlato ai microfoni di Witty TV.

A questo punto è partita la gara che ha visto vincere sempre la squadra Zerbi-Celentano. Quindi gli eliminati provvisori sono stati in ordine: Mida, Aurora (la sostituta di Gaia) e Sarah. Dopo una prima esibizione si è salvato Mida e quindi sono finite al ballottaggio finale Aurora e Sarah. Una volta esibite, sono tornate in casetta e quindi Maria De Filippi ha dato il verdetto dei giudici.

L’eliminata della quinta puntata di Amici 23 è risultata essere Gaia che subito è stata raggiunta dai microfoni di Witty TV una volta lasciata la casetta. La ballerina ha ricordato il suo arrivo nel programma:

“Era una Gaia molto insicura e poco cosciente di quello che poteva essere. Ad oggi io penso di essere completamente diversa. Infatti è strano perché mi ricordo di me che camminavo chiusa, con i capelli davanti. Adesso è tutto completamente diverso. E infatti ringrazio molto questo posto. Il mio cambiamento non è dovuto solo alla mia forza, ma anche alle sfaccettature di ognuno di loro. Quindi penso di aver lasciato l’essere insieme e non il solo”.

Gaia ha espresso anche alcune parole per la sua sostituta Aurora: “Era molto dispiaciuta di non avercela fatta. Ma io la prima volta che l’ho incontrata le ho detto subito di stare serena”.

Ha poi aggiunto: “Qui dentro è difficile perché ti porti a spogliarti delle tue paure e andarci contro, ti obbliga quasi. E io nell’obbligo sono riuscita a superarle. Ci sono stati due momenti che per me sono stati molto difficili. Il primo compito in cui dovevo mostrare il mio corpo. Onestamente ancora piango un po’ davanti a una coulotte, però la metto e non me ne frega più come prima. L’altro lo evito”.

Per il suo futuro ha detto: “Sicuramente prenderò le cose in maniera diversa e ballerò tanto. E mi prenderò molto più cura di me. Io ci ho messo tutto l’amore possibile in questa esperienza, in questo percorso. Sono triste però sono felice di come sia andata. E soprattutto non ho rimpianti, in tutti i campi, dalla danza ai sentimenti. Quindi sono felice per la prima volta di me stessa”.

Siamo sicuri che Gaia avrà un grande successo anche fuori dalla scuola di Amici 23 e che continuerà la sua carriera nella danza.

