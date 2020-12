2 Gaia Zorzi ha mostrato i regali speciali che suo fratello Tommaso gli ha inviato dalla casa del Grande Fratello Vip

Gaia Zorzi ha ricevuto il regalo di suo fratello Tommaso. I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno infatti avuto la possibilità di creare con le proprie mani dei pensieri speciali per i loro cari. Così, ad esempio, Stefania Orlando si è armata di un gomitolo di lana e dei ferri e ha creato una sciarpa da inviare a suo marito Simone. Anche Tommaso ha voluto far sentire la sua vicinanza ai famigliari e ha creato dei quadri davvero speciali (ed ironici).

I dipinti iconici di Tommaso Zorzi per sua madre e sua sorella.



Da domani esposti al Louvre 🖼 #GFVIP pic.twitter.com/G3vPt6vRzd — astoria 🍁 (@coddlemeniall) December 25, 2020

L’influencer ha dipinto due diversi quadri che ha rivolto a sua madre e a sua sorella. A mostrarli è stata proprio Gaia attraverso il suo profilo Instagram e in poche ore i dipinti hanno fatto il giro del web. Da un lato c’è una tela arancione con uno squarcio “alla Lucio Fontana” e la citazione di un altro quadro (questa volta di Magritte): “Ceci n’est pas un Fontana”.

Il secondo quadro che Tommaso Zorzi ha inviato direttamente a sua sorella Gaia è invece un dipinto di colore giallo con una citazione decisamente più trash e meno impegnata. L’influencer ha infatti riportato una frase di Kris Jenner, la “momager” delle Kardashian, durante un episodio del reality Keeping up with the Kardashians. Qui di seguito vi mostriamo il video da cui è tratto il riferimento.

“Sì ma se mi mandi queste cose mi manchi ancora di più“, ha scritto Gaia come didascalia ai divertenti ed originali pensieri ricevuti. In queste settimane, la sorella di Tommaso si è fatta particolarmente apprezzare dal pubblico italiano e sono in molti (con Alfonso Signorini in primis) a bramarla come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

