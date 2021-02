1 Gaia Zorzi parla di Giulia Salemi

Negli ultimi mesi come ormai ben sappiamo a commentare spesso le vicende del Grande Fratello Vip 5 è stata Gaia Zorzi. La sorella di Tommaso ha più volte detto la sua anche in merito a questioni che coinvolgevano l’influencer, e ultimamente ha anche parlato spesso di Giulia Salemi. Dopo aver attaccato la mamma e il miglior amico dell’ex gieffina, la Zorzi qualche giorno fa ha anche commentato l’eliminazione della fidanzata di Pierpaolo. Poche ore fa, come se non bastasse, Gaia, ospite a Casa Chi, ha parlato dei suoi rapporti con Giulia, ammettendo di non conoscerla, ma facendo intendere di essere disposta ad un confronto. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Io e Giulia Salemi non ci conosciamo e sarebbe strano sentirla dopo il Grande Fratello Vip, conosco il suo amico Matteo ed è super easy, avevamo anche organizzato una cosa su Club House. Per me ora è una celebrità non le scriverei… se la incontro per strada se le chiedo un selfie? Lo chiede lei a me… no, scherzo”.

Ma non è tutto. Gaia Zorzi infatti ha anche ammesso che tra qualche giorno arriverà al Grande Fratello Vip 5 in vista della finale del reality, per fare una sorpresa a Tommaso. Ecco cosa svela in merito;

“Se andrò alla finale? Sì, ci andrò. Sono anche molto felice, non vedo l’ora. Sto cercando di capire cosa mettermi. Mi sa che andrò da Zara… Tommy mi disereda? Spero di indossare sopra un cappotto bello di mamma così non si vede il vestito sotto. Piangerò, sicuro! La mamma pure, Tommy no”.

Non resta che attendere dunque per vedere la sorpresa che Gaia Zorzi sta preparando per Tommaso. Ma soprattutto, tra la sorella dell’influencer e Giulia Salemi arriverà un confronto? Solo il tempo ce lo dirà.