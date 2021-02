1 Le parole di Gaia Zorzi

Ancora una volta a commentare quello che è accade nella casa del Grande Fratello Vip 5 è Gaia Zorzi. La sorella di Tommaso come ormai sappiamo è una vera e propria celebrità sui social, e in più di un’occasione ha espresso la sua opinione su quanto avviene all’interno del reality. Stavolta Gaia ha commentato l’uscita di Giulia Salemi, avvenuta ieri sera nel corso della diretta. L’influencer infatti ad un passo dalla finale è stata eliminata ed ha così dovuto lasciare il programma, venendo battuta da Stefania Orlando. La Zorzi così, replicando all’attacco di una fan della gieffina, ne ha approfittato per dire la sua. Prima però c’è bisogno di fare un passo indietro.

Qualche giorno fa infatti Tommaso Zorzi è finito al centro della polemica, per via di una pesante battuta fatta proprio a Giulia Salemi. Parlando dell’abitudine dell’influencer di bere vino, il fratello di Gaia ha affermato:

“Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce. Oggi zompa a piedi pari l’aperitivo, perché altrimenti uscita da qua dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi”.

A quel punto il web è entrato letteralmente in rivolta e numerosi utenti hanno attaccato Tommaso. Ad essere messa in mezzo è stata anche la stessa Gaia Zorzi, che è stata criticata da una fan di Giulia Salemi, che ha affermato:

“Ma Gaia Zorzi che si era inorridita per un “cattivo” dicendo che non potesse passare il messaggio che il fratello potesse esserlo, cosa pensa delle sue battute sulla Salemi dove la paragona ad Amy Winehouse scomodando addirittura San Patrignano? Sono CURIOSISSIMA”.

A quel punto è arrivata la replica di Gaia Zorzi, che oltre a rispondere all’attacco, ha commentato anche l’uscita di Giulia Salemi dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Andiamo a leggere le sue parole.