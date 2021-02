La critica di Gaia Zorzi

Gaia Zorzi è esattamente come suo fratello Tommaso: non le manda a dire. Ora che lui si trova al GF Vip, lei come tanti utenti si ritrova a commentare quanto succede tra le quattro mura della Casa più spiata d’Italia. Sui social nelle scorse settimane la Zorzi ha risposto in modo piccato a Matteo, migliore amico di Giulia Salemi, per alcune sue dichiarazioni. Qualche giorno fa, sempre Gaia, ha chiarito il rapporto tra Tommaso e Giulia.

Qualcuno ieri ha fatto notare a Gaia Zorzi alcune parole pronunciate da Giulia nei confronti di Tommaso: “Tommaso è una persona egoista ed individualista. Si sente onnipotente, la sua è cattiveria umana”. La sorella dell’influencer ha ribattuto facendo notare che abbia esagerato: “Comunque bisogna pesare le parole perché ‘cattiveria umana’ non si può sentire”, per aggiungere ancora:

“Sinceramente io sono allibita dalla strumentalizzazione del loro rapporto fatta prima da Matteo, poi lo staff e infine la mamma. Sono passati da postare foto loro insieme come bff a fare aerei “strategici”, mentre Tommaso ha mantenuto una visione della loro amicizia”.

Così Gaia Zorzi ha criticato l’atteggiamento di Matteo, Fariba e lo staff di Giulia Salemi. Questi ultimi si sono sentiti in dovere di intervenire e fare delle precisazioni:

“Cara Gaia lo staff di Giulia ha sempre avuto rispetto per Tommaso. La parola “strategico” a cui ti riferisci è stata interpretata in maniera diversa da come da noi pensata. Lo abbiamo chiarito dopo pochi minuti ma forse non lo hai letto. Peace & Love”

Lo abbiamo chiarito dopo pochi minuti ma forse non lo hai letto. Peace&Love✌ pic.twitter.com/tfXBF9bYxx — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 6, 2021

Pare, stando a quanto riportato dallo staff di Giulia Salemi, che la storia Instagram (condivisa anche in risposta a Gaia Zorzi) fosse una frecciatina ad alcuni aerei contro la ragazza, precisando di volerne fare alcuni ‘strategici’ per tirarle su il morale, senza mancare di rispetto a nessuno.

Che succederà ora? Ci saranno altri botta e risposta a seguito di quanto accaduto in queste ultime ore? Al momento i rapporti tra le due parti sembrano essere sempre più tesi sia dentro che fuori dalla Casa del GF Vip.

