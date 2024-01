Garibaldi e quelle parole contro Vittorio passate inosservate: “Stai attento a come parli che ti sgrampino”

Spettacolo

Andrea Sanna | 31 Dicembre 2023

Grande Fratello

Infastidito dagli atteggiamenti di Vittorio, Garibaldi ieri in puntata l’ha attaccato: “Stati attento a come parli”

Nel corso di un confronto in puntata, dopo una clip in cui Beatrice e Vittorio si mostrano vicini sotto le coperte, Garibaldi è parso molto duro nei confronti del modello. Tra un giudizio e un altro, seccato, il bidello ha rivolto al coinquilino un attacco: “Stai attento a come parli che ti sgrampino”. Parole queste che forse sono sfuggite ai più…

La velata minaccia di Garibaldi a Vittorio

Alfonso Signorini ieri sera durante l’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello ha mandato in onda un video che mostra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, chiamati in confessionale per l’occasione, intenti a scambiarsi dei gesti affettuosi in stanza da letto. Nulla di particolare, ma la complicità tra i due ha scatenato diverse reazioni nella Casa.

Nel filmato come detto Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sono sembrati molto vicini. L’attrice dalla sua ha giustificato il tutto spiegando che si tratta semplicemente di gesti affettuosi perché desiderosi di coccole. Nel momento in cui il conduttore ha domandato se in Casa gli altri sono a conoscenza di questo aspetto del loro rapporto, Beatrice ha risposto dicendo: “Questo è il problema”.

Tornati in salone Beatrice Luzzi, così come Vittorio Menozzi, hanno dovuto affrontare i commenti taglienti di alcuni dei loro compagni. Su tutti Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. La prima ha affermato che si starebbe svolgendo tutto come da copione. Mentre il bidello con una risata nervosa ha aggiunto che a detta sua l’attrice starebbe solo giocando.

Anche Rosanna Fratello parla di “recita”, aggiungendo come a detta sua Beatrice Luzzi soffra di protagonismo. Ma colui che ha il dente più avvelenato è stato Giuseppe Garibaldi. Lui ha fatto presente come avesse previsto tutto, ricacciando fuori la questione del jolly e come Beatrice stia utilizzando Vittorio.

E proprio rivolgendosi a Menozzi, che dalla sua non ci ha visto nulla di male in uno scambio di tenerezze con Beatrice Luzzi, che Giuseppe Garibaldi si è arrabbiato. L’ha invitato a stare molto attento: “Attento a come parli sennò ti sgrampino”. Parola in dialetto che starebbe a significare “ti graffio”.

Anita Olivieri ha aggiunto il carico da 90, attaccando Vittorio: “In puntata fa il fenomeno”. Beatrice Luzzi ci ha messo un punto. L’attrice ha suggerito a Giuseppe Garibaldi e Anita di prendere esempio: “Se si coccolassero anche loro romperebbero meno le scatole”.

Garibaldi a Vittorio “ attento a come parli sennó tu sgrampino “ ora siamo passati alle minacce ?? #grandefratello #gf pic.twitter.com/bXXjVOYCfi — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 30, 2023

La dura presa di posizione di Giuseppe Garibaldi nei confronti di Vittorio Menozzi ha lasciato perplessi gli utenti del web, che hanno trovato (i più) eccessiva la reazione del bidello. I due coinquilini hanno tempo necessario per potersi riparlare e affrontare vis a vis la questione. Ci sarà un chiarimento?