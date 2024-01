Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri sera, tra una risata e l’altra, Giuseppe Garibaldi ha confessato di temere Perla Vatiero come giocatrice all’interno del Grande Fratello.

L’ammissione di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero si sono avvicinati nel corso di queste ultime settimane e hanno stretto un bel rapporto. Alcune volte è capitato che parlassero degli altri concorrenti, come è successo un paio di notti fa. Mentre erano nel letto infatti hanno menzionato Vittorio Menozzi convinti che nessuno potesse ascoltarli senza microfoni.

Secondo loro due il modello non arriverà mai alla finale perché oltre alla sua storia personale non ha altro da dire: “A livello di mettersi in gioco non lo ha mai fatto. La prima volta è stata dopo quattro mesi con Bea e con Anita“. Ad avere paura di non andare in finale, però, a quanto pare è anche Garibaldi stesso. Il concorrente lo ha rivelato scherzando proprio a Perla.

Nel video che trovate qui sotto vediamo i due concorrenti in compagnia di altri inquilini in giardino. Stavano parlando delle dinamiche del gioco quando a un certo punto la Vatiero dice qualcosa di ironico e Giuseppe Garibaldi ridendo ammette: “Non posso mettermi contro di te perché altrimenti mi mandano a casa subito”. L’amica gli risponde puntandogli il dito contro con un sorrisetto: “Tu sei un giocatore,

Peppe verso perla : contro di te non mi posso mettere altrimenti mi mandano a casa subito ,pagliaccio buffone approfittatore #GrandeFratello pic.twitter.com/7fmDQxmYlh — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 12, 2024

Ovviamente il discorso è fatto in amicizia e con ironia. I rapporti tra Giuseppe e Perla sono molto buoni al momento e non vediamo perché dovrebbero litigare. Qualcuno, inoltre, ipotizza sul web che ci sia un interesse da parte di Garibaldi ma al momento non sappiamo se si tratta della verità o di teorie nate dalla fantasia degli utenti.

Voi vorreste vedere concretizzarsi questa possibilità? Se dovesse accadere qualcosa in tal senso siamo sicuri che il conduttore non si lascerà scappare l’occasione per approfondire l’argomento in una delle dirette su Canale 5 delle prossime settimane. Vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.