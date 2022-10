Il videomessaggio di Alessandra Celentano per Garrison

A Verissimo questo pomeriggio sono stati davvero tanti gli ospiti arrivati nello studio di Silvia Toffanin. Tra loro come non menzionare Garrison. L’ex docente di Amici è rimasto nel cuore di tutti e nonostante da diverso tempo non sia più insegnante nel talent show, in tanti lo ricordano con grande affetto. Persino la maestra Alessandra Celentano, con la quale ha avuto numerosi scontri in passato a causa di vedute differenti per quanto riguarda la danza.

Nonostante la pensino in maniera diversa sul lavoro, Alessandra Celentano e Garrison sono uniti da una profonda e sincera amicizia che va avanti da tantissimi anni. Proprio oggi a Verissimo la professoressa di danza classica di Amici ha voluto sorprendere il collega con un videomessaggio:

“Garrison, sorpresa. Prima di tutto ti voglio dire che ti voglio bene, anche se è un po’ che non ci sentiamo ma non cambia niente. E poi ti voglio anche ricordare che ci conosciamo da quando io ero bambina, tu eri più grande ma non di tantissimo. Quei 10 annetti! E poi ci siamo ritrovati qua, tu mi hai chiamato ad Amici e qui abbiamo condiviso tante belle cose insieme.

Abbiamo condiviso l’affetto grande che c’è tra di noi, ma anche tante litigate perché siamo professionali. Quando si parla di lavoro siamo veri e ci accoriamo per ciò che amiamo, che è sempre stata la nostra vita. Vediamoci, ogni tanto chiamami”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Queste le parole della maestra Alessandra Celentano, alle quali si è aggiunta la reazione di Garrison poco dopo. Il coreografo ha anche raccontato quello che è il rapporto con la collega…

Il rapporto con la Celentano

Garrison è rimasto molto sorpreso dal videomessaggio ricevuto dalla maestra Alessandra Celentano e ha dichiarato di non aspettarsi minimamente un gesto simile dalla sua collega: “È vero, io la conosco da quando era piccola. Faceva classico e veniva a studiare con me a Dimensione Danza a Milano e poi a un certo punto sparisce e ritorna dopo 3/4 anni. Una ballerina classica formidabile, aveva una tecnica formidabile Alessandra quando ballava”, ha spiegato.

A un certo punto della sua carriera, poi, Alessandra Celentano ha contattato Garrison: “Cercava un lavoro perché voleva fermarsi e non voleva più andare in tournée. Chiamo Maria e le dico che volevo farle conoscere una persona. Anche se quando le ho detto il cognome inizialmente non era sicura. Ho massacrato Maria per due anni e l’ho convinta a fare il colloquio. Io ero presente mentre loro parlavano, mi sono messo in un angolino. Maria a un certo punto mi fa un cenno di approvazione, poi ha fatto una lezione di danza”.

Poi c’è stato un episodio che ha portato Alessandra Celentano a essere la maestra che tutti temono un po’. Ecco cosa ha rivelato Garrison a riguardo: “Era passato un anno e non era granché considerata, ma insegnante di classico. Ma durante una puntata mentre Agata Reale ballava, lei ha iniziato ‘il collo del piede, le gambe, le braccia’ e io sono sbottato. Maria ci ha ripresi, chiedendoci cosa stessimo dicendo. Da quel momento è nato tutto, da lì è nato un mostro”, ha detto ironicamente Garrison. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Sempre durante l’intervista ha ricevuto anche una sorpresa da parte di alcuni professionisti ed ex allievi di Amici (QUI IL VIDEO) e del collega e amico Kledi (VIDEO QUI).

Novella 2000 © riproduzione riservata.