Gegia: corro in Turchia a conoscere meglio il mio Mehmet

Gegia rivedrà l’amato Mehmet

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip Gegia ha più volte parlato di Mehmet, un affascinante uomo turco del quale si è perdutamente innamorata. Stando alle sue parole si sarebbero incontrati per la prima volta in aeroporto a Istanbul. Da quel momento la conoscenza sarebbe andata avanti tramite videochiamate e messaggi. Diversi utenti del web, e anche alcuni concorrenti del reality, avevano ipotizzato si potesse trattare di un caso molto simile a quello di Mark Caltagirone, il quale aveva visto coinvolta Pamela Prati.

Questa volta non è così, la verità è un’altra. Mehmet esiste veramente e ha anche affermato di conoscere la vippona. Quest’ultima, il giorno della sua eliminazione dal GF Vip, lo ha anche contattato per telefono direttamente dallo studio. In un primo momento non lo ha risposto. Sembrava addirittura che l’avesse bloccata. Dopo qualche minuto di attesa, però, ecco la tanto sospirata replica. In queste ore, inoltre, un’altra lieta notizia per l’ex concorrente. Pare, infatti, che i due si incontreranno molto presto. A riferirlo è il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, il quale afferma che:

Gegia ha confermato e confessato che partirà per andare in Turchia per incontrare Mehmet, il suo fidanzato. Ora il sogno di avere qualcosa di più di un semplice e fugace incontro può diventare realtà. Questa è anche la dimostrazione che Mehmet esiste, non era solo il racconto di un incontro fugace. Quindi tutto è bene ciò che finisce bene.

Tra le altre informazioni che sono circolate sappiamo che Mehmet dovrebbe avere circa 43 anni e dovrebbe lavorare nei cantieri edili. Non possiamo far altro che augurare buona fortuna a Gegia per questo incontro, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, e attendere nuove notizie in merito. Seguiteci per altre news.

