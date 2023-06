NEWS

Nicolò Figini | 25 Giugno 2023

GF Vip 7

Finita la love story tra Gegia e Mehmet?

Gegia ha preso parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Pur venendo eliminata nelle prime fasi del gioco, l’ex vippona ha fatto parlare molto di sé per la sua relazione con il turco Mehmet. Si tratta di un uomo più giovane di lei e per lungo tempo si pensava che potesse non esistere.

Il conduttore del reality lo ha contattato ed è riuscito a farlo andare in trasmissione. Lui e la concorrente si sono scambiati anche un tenero bacio in diretta e, una volta uscita dal programma, Gegia ha affermato che sarebbe andata in Turchia per conoscerlo meglio. Ad annunciarlo era stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000:

“Gegia ha confermato e confessato che partirà per andare in Turchia per incontrare Mehmet, il suo fidanzato. Ora il sogno di avere qualcosa di più di un semplice e fugace incontro può diventare realtà.

Questa è anche la dimostrazione che Mehmet esiste, non era solo il racconto di un incontro fugace. Quindi tutto è bene ciò che finisce bene”.

Da quel momento non abbiamo più avuto molte informazioni in merito alla loro storia d’amore. Alcuni fan, però, in queste ore hanno notato che Gegia ha cancellato tutte le foto con Mehmet dal suo profilo Instagram. Che cosa sta succedendo e perché lo ha fatto? Che sia finita anche questa relazione? Al momento non sappiamo che cosa stia accadendo. Ma rimaniamo in attesa di saperne di più.

