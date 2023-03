NEWS

Andrea Sanna | 31 Marzo 2023

Uomini e donne

Cristina Plevani critica Gemma Galgani

Uomini e Donne è una trasmissione in grado di attirare l’attenzione di un’ampia fetta di pubblico e quotidianamente sui social si commentano le vicende dei protagonisti. Su tutte ad attirare a sé più giudizi è quasi certamente Gemma Galgani. La nota dama del dating show di Canale 5 in questi anni ha cercato spesso l’amore con scarsi risultati.

Nell’ultimo periodo per lei è arrivato Silvio. Una conoscenza però che non ha dato i suoi frutti. Lei non ha gradito alcuni atteggiamenti considerati un po’ sopra le righe. Dopo una lunga serie di tira e molla il cavaliere ha deciso di troncare la relazione con Gemma Galgani e lasciare definitivamente il programma. Nel corso dell’ultima puntata, però, la dama ha voluto un ultimo confronto per cercare di tornare in qualche modo in pace con lui.

Comportamento questo che è stato considerato fuori luogo dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Anche Maria De Filippi ha invitato il volto di Uomini e Donne a voltare pagina: “Mi sembra un rapporto malsano, non siete compatibili”. Così il tutto si è concluso con un nulla di fatto e un Silvio piuttosto seccato.

Come dicevamo la vicenda di Gemma Galgani ha ricevuto diversi commenti sui social. C’è chi si trova d’accordo con lei e chi le va contro. E tra questi ultimi spunta il pensiero della vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Plevani. L’ex gieffina ha twittato un’aspra critica:

“È arrivato il momento dove Gemma massacra l’uomo rovinandogli la reputazione? Strano. Se un uomo ti sembra viscido e volgare, non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall’inizio”, ha detto dando contro a Gemma Galgani.

Il tweet di Cristina Plevani contro Gemma Galgani

Alcuni degli utenti tra i commenti si sono trovati d’accordo con il pensiero pubblicato da Cristina Plevani su Gemma Galgani. Voi invece che ne pensate a riguardo?