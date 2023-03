NEWS

Nicolò Figini | 31 Marzo 2023

Nuovo flirt per Eugenio Colombo?

La scorsa estate si erano diffusi dei rumor secondo i quali Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo erano entrati in crisi. Per un po’ di tempo sono rimaste delle voci i corridoio, fino a quando il diretto interessato non le ha confermate tramite un lungo post sui social. Qui di seguito ve ne lasciamo un breve estratto:

“Come sapete voi io non parlo mai di queste cose. Cerco proprio di evitare di parlare delle cose private. Però ora siamo arrivati a un punto in cui tutti mi state chiedendo sempre le stesse cose. È vero, è un momento molto delicato tra me e Francesca. Purtroppo è un problema non dettato da chissà cosa: tradimenti, cavolate o ‘ste cavolate qua. Ma se viene a mancare un sentimento… Quindi stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo anche due bambini.

E soprattutto se questo sentimento può tornare o no. Mi state scrivendo che io sono sempre con i bambini, a lavoro e torno. Lei, invece, è sempre in giro a divertirsi Ognuno ha il proprio modo, non che sia giusto o meno, per capire. Quindi ci tenevo a fare queste due chiacchiere per parlare un po’ con le persone che ci seguono. Per il rispetto che c’è per tutti quanti”.

Purtroppo la loro storia d’amore è finita e oggi sembra che Eugenio Colombo abbia in corso un nuovo flirt. In queste ultime ore, infatti, è stato avvistato a cena con l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte, in passato fidanzata con Taylor Mega. Qui sotto vi lasciamo la foto.

Eugenio Colombo a cena con Erica Piamonte

Al momento non sappiamo ancora per certo se ci sia del tenero tra loro. Dovremo attendere dichiarazioni ufficiali da almeno una delle due parti. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.