Gemma Galgani e Giorgio Manetti insieme al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

1 Gemma Galgani e Giorgio Manetti concorrenti del GF Vip 7?

Continuano i rumor sui concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip che partirà su Canale 5 il 19 settembre. La redazione del reality sta cercando personaggi davvero interessanti e che possano portare dinamiche. Ecco che quindi spuntano i nomi di Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

A riportare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo TV, come riferisce il sito BlogTivvu. In pratica i due ex partner sarebbero pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Volti famosissimi a Uomini e donne, ed ex coppia, quella del GF sarebbe l’occasione per rivedersi e magari riavvicinarsi. come tanti fan sognano da tempo.

Questa notizia va ad aggiungersi ai continui rumor che vedrebbero la dama di Torino non più nel parterre di Uomini e donne. Da mesi, ormai, si parla del fatto che Gemma potrebbe non tornare nel programma di Maria De Filippi. Il motivo sarebbe legato anche al fatto che non è quasi più al centro della scena. Negli ultimi mesi, infatti, non ha più aperto lei le registrazioni del dating show con le sue frequentazioni che si stanno sempre più riducendo all’osso.

Per quanto riguarda Giorgio, invece, questo sarebbe il secondo anno in cui gli verrebbe proposto il reality. Per la sesta edizione, infatti, lui rifiutò e spiegò il motivo: “Non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti. Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico.”

Magari questa volta potrebbe ripensarci? Nell’attesa di scoprire se Gemma Galgani e Giorgio Manetti saranno o meno concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, andiamo a vedere chi sono gli altri papabili vipponi…