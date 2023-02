Baci sul collo, massaggi ai piedi: la prima esterna a tinte h0t tra Gemma e il suo nuovo corteggiatore

NEWS

Debora Parigi | 23 Febbraio 2023

Uomini e donne

La reazione di Gemma al corteggiamento del cavaliere Silvio

Nella scorsa puntata di Uomini e donne è arrivato per Gemma Galgani un signore interessato a lei. Il suo nome è Silvio ed è stato da subito molto diretto. Ha infatti detto di voler solo lei, se lei non lo vuole se ne andrà. E anche la prima uscita e il corteggiamento è iniziato subito diretto.

Infatti, dopo aver ballato in puntata, hanno fatto una prima uscita con le telecamere, un’esterna che è stata decisamente hot. Infatti il signor Silvio ha cercato immediatamente il contatto e si è avvicinato a lei. Hanno parlato di sentire reciprocamente i loro profumi. E a un certo punto lui ha inserito la testa nel suo collo dandole dei leggeri baci. Gemma è rimasta sorpresa e anche un po’ presa in contropiede. La sua reazione è tutto un programma come si vede nel video QUI.

Ma non finisce qui, perché in studio Gemma Galgani e Silvio hanno raccontato di essersi sentiti e di aver avuto altre uscite senza telecamere. Proprio in una di queste uscite, sono andati in un ristorante e si sono fatti mettere in una zona più privata e nascosta. Qui lei ha allungato la gamba sulla sua e si è fatta fare un massaggio al piede che è risultato molto piacevole.

Tra l’altro la dama e il cavaliere, su richiesta di Maria De Filippi, hanno anche replicato questo messaggio che c’è stato e come sono andate le cose al ristorante. Tra romanticismo e passione, i due hanno detto che continuano a frequentarsi. Lui è molto intenzionato a conquistarla e a uscire dal programma con lei. Sarà la volta buona per la Galgani? Le anticipazioni per ora dicono che va tutto bene tra loro.

Potete rivedere tutto quello che è successo sul sito di Witty TV.