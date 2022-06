1 Gemma Galgani si mostra insieme a Ida Platano

Due delle protagoniste più discusse del Trono Over di Uomini e Donne sono senza dubbio Gemma Galgani e Ida Platano. Da anni le Dame siedono nel parterre del dating show di Maria De Filippi con la speranza di trovare l’amore. A oggi però entrambe non hanno ancora incontrato l’anima gemella. Da settimane intanto si mormora che la Galgani possa non tornare per la prossima edizione del programma, che andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre. Al momento però si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi, e non c’è alcuna conferma in merito. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, che fatto sorridere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Come ben sappiamo a Uomini e Donne è nata una bellissima e speciale amicizia tra Gemma Galgani e Ida Platano. Le due Dame del Trono Over si frequentano regolarmente anche al di fuori degli studi Elios, e proprio in queste ore è arrivata la reunion. A poche settimane dalla fine dell’ultima edizione, Gemma e Ida si sono incontrate per passare del tempo insieme e naturalmente il momento è stato condiviso sui social. A postare il video della rimpatriata tra le due è stata la pagina Uominiedonneclassicoeover, e inaspettatamente a commentare il post è stata nientemeno che Tina Cipollari, che come suo fare ha punto le due Dame. La storica opinionista della trasmissione infatti ha affermato:

“Fate bene a farvi compagnia a vicenda visto i risultati”.

Il commento pungente di Tina Cipollari naturalmente non è passato inosservato e in questi minuti sta facendo il giro del web. Gemma Galgani e Ida Platano nel mentre non hanno ancora replicato all’opinionista di Uomini e Donne e non è chiaro se nelle prossime ore le due Dame decidano di dire la loro.

