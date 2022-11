1 Una nuove esperienza per Gemma Galgani?

Da tempo ormai si parla di un addio o almeno un arrivederci di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Secondo gli utenti del web, infatti, gli indizi ci sarebbero. Alla Dama starebbe venendo dato sempre meno spazio. Rari i suoi interventi a centro studio. In molti, infatti, hanno visto che si parlare spesso di Ida Platano e dei suoi amori. Anche Tina Cipollari ha smesso di litigare con lei e ha preso di mira Pinuccia. Per tale ragione si è vociferato di un suo abbandono: “Per lei è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lei è forte e sensibile, ma sa essere anche cattiva. Sa tutto di tutti e si fatica a capire se è vera oppure una falsa vera“.

C’è chi ha parlato di un suo approdo al Grande Fratello Vip 7, ma non è stato così. Adesso inizia a girare una nuova ipotesi. Tra qualche mese la Dama potrebbe lasciare Uomini e Donne per immergersi in un a nuova avventura su Sky. Stiamo parlando della prossima edizione di Celebrity MasterChef. Questo quanto riporta anche Gossip e TV:

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne per un altro programma tv. Dunque non sarebbe un addio alla televisione, inoltre a fine esperienza potrebbe fare ritorno tra gli Over. Potrebbe, ma non è detto. Ma per quale trasmissione è in ballo il suo nome? Potrebbe indossare il grembiule e mettersi alla prova ai fornelli: Gemma parteciperà a Celebrity Masterchef?

Celebrity MasterChef dovrebbe venire registrato nel mese di febbraio 2023. La messa in onda, invece, sarebbe prevista per aprile dello stesso anno. Tra gli altri nomi che sono stati fatti ci sono anche Nicolas Vaporidis e Raz Dega. Al momento rimangono solamente delle indiscrezioni. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Le notizie proseguono…