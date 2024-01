Gemma Galgani potrebbe sedersi sul trono accanto all’amica Ida: l’indiscrezione

NEWS

L’ex dama Ida Platano potrebbe avere compagnia sul trono di Uomini e donne. Pare che Maria De Filippi stia pensando di mettere anche Gemma Galgani sul trono così da poter darle il lieto fine che aspetta da oltre 10 anni.

Gemma Galgani sul trono di Uomini e donne?

La pausa nataliazia di Uomini e donne sta per terminare e da lunedì tornerà in onda con il solito appuntamento pomeridiano. A tal proposito vedremo le putante che sono state registrate prima di Natale. Tra queste c’è anche l’addio di Roberta Di Padua al parterre e varie dinamiche degli altri protagonisti del programma. Ancora non c’è stata alcuna scelta da parte dei tronisti, ma ci aspettiamo che avvengano entrambe nelle prossime registrazioni. Le prossime sono fissate per lunedì e martedì.

E parlando proprio di tronisti, ci arriva notizia della possibilità di vedere sul trono proprio Gemma Galgani. Fonti a noi vicine ci hanno riferito che negli Studi Elios stanno pensando seriamente di dare il trono alla nota dama torinese una volta che i due tronisti uomini avranno scelto.

Dopo Ida Platano, quindi, anche la sua storica amica Gemma potrebbe intraprendere lo stesso percorso. La Galgani ultimamente non è più al centro dello studio per raccontare le sue conoscenze. Di lei fanno notizia solo le sfilate, ma di storie d’amore purtroppo nemmeno l’ombra. Negli ultimi mesi è rimasta anche molto delusa da alcuni uomini che stava conoscendo. E quindi si pensa a una vera e propria svolta.

I ben informati dicono che in questo modo Maria De Filippi possa finalmente trovare per Gemma Galgani il grande amore. Uscendo con più uomini contemporaneamente e vivendo la conoscenza come quella tipica del Trono Classico, magari potrà riuscire a trovare il grande amore che ormai attende da oltre 10 anni. Come la prenderà Tina Cipollari ritrovandosela praticamente seduta accanto?

Il pubblico di Uomini e donne, continuando con la formula iniziata con Ida, vorrebbe sul trono anche Roberta Di Padua. Magari il suo abbandono potrebbe portare la redazione a proporle il trono per questi mesi fino a maggio. O magari la vedremo nella prossima stagione.