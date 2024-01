Rita Dalla Chiesa entra a gamba tesa e difende Beatrice dagli attacchi di Anita

NEWS

Debora Parigi | 5 Gennaio 2024

Grande Fratello

In riferimento a quanto accaduto nella puntata del 30 dicembre del Grande Fratello, Rita Dalla Chiesa ha difeso pubblicamente Beatrice Luzzi dagli attacchi di Anita. La Olivieri l’aveva infatti denigrata in più occasioni parlando di amici e bicchieri di vino.

La difesa di Rita Dalla Chiesa per Beatrice Luzzi contro Anita

Ricordiamo molto bene la puntata del 30 dicembre del Grande Fratello durante la quale ci sono stati vari scontri che hanno coinvolto Beatrice Luzzi. In particolare gli utenti si erano molto arrabbiati per delle battutine davvero inopportune fatte da Anita nei confronti dell’attrice. Si tratta di battute inerenti il bere alcol, poiché la Olivieri aveva accusato la Luzzi di bere vino e poi agitarsi.

Sul web il pubblico ha denunciato quanto accaduto e ha parlato anche di “bullismo”. Molti si sono arrabbiati del fatto che queste frasi fossero passate in sordina, così come molte altre pronunciate dalla stessa Anita ma anche da Garibaldi, Varrese ecc.

Come dicevamo, gli utenti hanno parlato di bullismo e uno di loro ha messo su Twitter il video di uno di questi momenti del 30 dicembre scrivendo: “Potete provare a dirmi quello che volete, ma questo è BULLISMO. Ci sono ragazzi che guardano la televisione e vedono normalizzata una cosa di questo genere. MI FA SCHIFO che tutto passi in sordina”.

Qualche ora fa a questo post di cinque giorni fa ha risposto Rita Dalla Chiesa che ha difeso Beatrice Luzzi. La nota conduttrice ha praticamente risposto alle frasi dette da Anita. In particolare ha risposto alla frase: “Ce l’abbiamo qualche amici fuori Bea con cui bere un bicchiere di vino e non cascare?”. Rita Dalla Chiesa ha così scritto: “Si, ce li ha gli amici Bea. Si chiamano Don Ciotti, Aldo Cazzullo, Nando dalla Chiesa e tanti altri. Ma voi non sapete nemmeno chi siano, quello che fanno nella vita, i loro progetti sociali e umani. Non basta un bicchiere di vino per avere degli amici, Anita”.

Si, ce li ha gli amici,Bea

Si chiamano Don Ciotti, Aldo Cazzullo,Nando dalla Chiesa, e tanti altri. Ma voi non sapete nemmeno chi siano, quello che fanno nella vita, i loro progetti sociali e umani. Non basta un bicchiere di vino per avere degli amici, #Anita. @bealuzzifanpage — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) January 5, 2024

Non è la prima volta che la Dalla Chiesa commenta sui social in difesa di Beatrice. Ha dato la sua opinione anche quando il Grande Fratello annunciò che era uscita dalla Casa per il lutto. E anche quella volta si è scagliata contro alcuni inquilini che l’hanno trattata malissimo in tutti questi mesi e non portavano rispetto nemmeno in un momento così delicato.