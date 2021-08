1 La polemica che ha travolto Alessandro Borghi

Alessandro Borghi non ha digerito l’ultimo attacco nei suoi confronti arrivato dai social. Accuse che, a suo dire, sono infondate e prive di senso. Ma cosa è accaduto nello specifico questa volta? Partiamo per ordine di modo da spiegarvi nel dettaglio da cosa è stato generato il tutto. L’attore ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, di ritorno da una scarpinata sulle cime valdostane. Qui sta girando Le otto montagne, dal romanzo di Paolo Cognetti vincitore del Premio Strega.

Proprio Il Corriere sui suoi social ha riportato un estratto per preciso, in cui Alessandro Borghi elogiava la sua fidanzata Irene. Il frammento della chiacchierata, che vi riportiamo in seguito, però, è stato travisato dai più, tanto da scatenare una polemica infinita. Queste le sue parole:

“Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”

Per queste affermazioni, raccolte poi da vari siti e testate, è scoppiato il caos. Il web, infatti, si è totalmente spaccato in due tra chi ha preso le difese dell’attore e ha cercato in qualche modo di spiegare cosa intendesse e chi, invece, l’ha accusato di sessismo. Ovviamente quanto successo non è passato inosservato agli occhi di Alessandro Borghi, il quale nelle scorse ore ha pensato bene di intervenire con alcune storie su Instagram.

Alquanto basito Alessandro Borghi ha fatto delle dovute precisazioni e ha riportato gli utenti a una riflessione. Lo stesso, infatti, fin dalle prime affermazioni, ha puntualizzato che parlava di sé e della sua vita, non era un discorso generale, come invece hanno pensato alcuni. Ma andiamo a capire meglio nelle prossime righe il lungo discorso dell’attore 34enne.