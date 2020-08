1 Stando alle ultime news, sembrerebbe che Gemma Galgani e Sirius si siano lasciati per un altro: un video lo proverebbe. Ecco cosa sta accadendo

Sono passati alcuni mesi da quando si è conclusa l’ultima edizione di Uomini e Donne e tra sole poche ore inizieranno le registrazioni delle nuove puntate del dating show. Ancora una volta protagonista assoluta del Trono Over sarà Gemma Galgani, che come ricorderemo nei mesi scorsi ha fatto a lungo discutere. La Dama infatti ha fatto la conoscenza del giovane Sirius, alias Nicola Vivarelli. Il corteggiatore, di soli 26 anni, fin da subito si è mostrato interessato a Gemma, andando contro il giudizio del web e dell’intero studio. Tra i due a poco a poco è partita una conoscenza seria, e sembrava che tutto stesse procedendo per il verso giusto, almeno fino a qualche settimana fa.

Inaspettatamente infatti lo scorso mese si è parlato di crisi tra Gemma Galgani e Sirius. Lo stesso Nicola ha confermato sui social di stare vivendo un momento “no” con la Dama, facendo intendere dunque la separazione. Adesso però arrivano ulteriori news in merito, che provano ancora una volta la rottura tra i due. I social di Uomini e Donne hanno infatti condiviso alcuni video nei quali si intuisce come Gemma stia per incontrare un altro misterioso uomo, di cui al momento non si conosce l’identità. Queste le dichiarazioni della Galgani in merito:

“Oggi ho un appuntamento molto importante. Rappresenta un momento molto particolare della mia vita. Mantengo questo segreto”.

E ancora Gemma Galgani aggiunge:

“Dovrò incontrare una persona. Sono un po’ intimorita. Mi mette un po’ in soggezione il fatto di arrivare con questa valanga di domande”.

Che dunque Gemma Galgani e Sirius si siano lasciati per un altro misterioso corteggiatore? Non resta che attendere la prima registrazione per scoprire cosa sarà accaduto. In attesa di news però pare che anche Nicola Vivarelli stia frequentando una nuova ragazza. Il Cavaliere è stato infatti avvistato in compagnia di una donna. Rivediamo quello che è accaduto.